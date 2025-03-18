Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra kredi piyasası hareketlenirken tüketiciler 'en düşük ihtiyaç kredisi' oranlarını araştırmaya başladı.

Araştırma sonucunda ise karşılaştıkları farklı faiz oranları karşısında şaşırıyorlar.

Peki, en düşük faiz oranları hangi bankalarda? 100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? İşte ihtiyaç kredileri faiz oranları ve vade sayıları ile ilgili güncel durum...

Ülke genelinde yaşanan nakit sıkıntısına vatandaşlar bankalardan 'ihtiyaç kredisi' alarak çözüm arıyor. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında bankaları kaçış yolu olarak görenler bankaların sunduğu kampanya ve oranları araştırıyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Faiz oranlarındaki düşüş devam ederken, özellikle “ihtiyaç kredileri” konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarına bakıldığında, vade süresi aynı olmasına rağmen kredi miktarı arttıkça faiz oranının da yükseldiği gözlemleniyor.

Farklı Faiz Oranları 18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 100 bin TL kredi talep eden bir tüketici, %2,99 faiz oranıyla karşılaşırken aynı vade süresiyle 200 bin TL talep edildiğinde faiz oranı %3,24’e yükseliyor.

GÜNCEL VERİLERE GÖRE GERİ ÖDEME TABLOLARI:

100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6.483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL

200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: %3,24

Banka: QNB

Aylık Taksit: 13.403 TL

Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL

TABLO NE ANLATIYOR?

- 100 bin TL kredi için toplam maliyet %56,16,

- 200 bin TL kredi için ise maliyet %61,41’e kadar yükseliyor.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mart 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 516,89 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yılın ilk haftasında ise bu rakam 1 trilyon 431,32 milyar TL olarak kaydedilmişti. Böylece, yılın ilk çeyreği tamamlanmadan kredi hacmindeki artış 85 milyar TL’yi aşmış oldu.