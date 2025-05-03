Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı mart ayı bülteni, 2020 başından 2025’in ilk çeyreğine kadar geçen sürede bireysel kredilerdeki yön değişimini ortaya koydu. Özellikle kredi kartları ile ihtiyaç kredilerindeki yükseliş ve konut kredilerindeki sert düşüş dikkat çekiyor. En çok takibe düşenler ise ihtiyaç kredisi kullanıcıları ve kredi kartı borçluları oldu.

KREDİ KULLANIMINDA DENGE DEĞİŞTİ

2020'nin başında bireysel kredilerin büyük bölümünü ihtiyaç kredileri oluştururken, 2025 Mart itibarıyla en yüksek pay kredi kartlarına geçti. Bu değişim, tüketicilerin harcamalarını finanse etme tercihlerindeki önemli dönüşümü de yansıtıyor.

Ekonomim’den Şeyda Uyanık'ın aktardığına göre, 2020 yılı başında konut kredileri toplam bireysel kredilerin yüzde 34’üne yakınını oluştururken, 2025 Mart sonunda bu oran yüzde 13,16’ya düştü. Aynı dönemde taşıt kredileri yüzde 1,16’dan yüzde 1,59’a çıktı.

İhtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki oranı ise yüzde 45,19’dan yüzde 37’ye gerilerken, kredi kartlarının payı yüzde 20 seviyesinden yüzde 48’e yükseldi. Böylece bireysel kredilerdeki en büyük artış kredi kartlarında yaşandı.

TAKİPTEKİ KREDİLERDE KART VE İHTİYAÇ PATLADI

Bireysel kredilerdeki dönüşüm yalnızca kullanım oranlarında değil, takibe düşen kredilerde de kendini gösterdi. Takipteki kredi kartı borçları son beş yılda yüzde 1056 oranında artarken, ihtiyaç kredilerinde bu oran yüzde 498 oldu.

Taşıt kredilerinde takipteki alacaklar yüzde 20 artış gösterirken, konut kredilerinde ise takipteki borç miktarı yüzde 36 azaldı.

Kredilerin takibe düşme oranlarında da benzer bir tablo var. Konut kredilerinde bu oran 2020'de yüzde 0,61 iken, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,15’e düştü. Taşıt kredilerinde yüzde 2,91 olan takip oranı yüzde 0,37’ye indi.

Ancak ihtiyaç kredilerinde takip oranı yüzde 4,46’dan yüzde 4,64’e çıkarken, bireysel kredi kartlarında ise yüzde 5,40’tan yüzde 3,68’e geriledi.