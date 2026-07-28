Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralık konut piyasası bir "güven ve erişim" krizinden geçiyor.

Yüksek faiz oranları nedeniyle konut alımının zorlaşması ve kentsel dönüşüm projeleriyle evini boşaltmak zorunda kalan binlerce ailenin piyasaya girmesi, kiralık ev talebini zirveye taşıdı.

Arzın son derece kısıtlı kalmasıyla ipler tamamen mülk sahiplerinin eline geçerken, "sorunsuz kiracı" arayışı ev kiralama sürecini adeta sert bir iş başvuru mülakatına çevirdi.

KREDİ KARTI LİMİTİNE BİLE BAKIYORLAR

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, ev sahiplerinin talepleri bir bankanın kredi onay departmanını aratmıyor. Kiracı adayının yalnızca ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştığı ve işindeki istikrarı da tek tek sorgulanıyor.

Sadece maaş bordrosu ya da SGK dökümü de yetmiyor; ev sahipleri banka hesap özetlerini, kredi notunu ve hatta kredi kartı limit bilgilerini görmek istiyor. Kart limiti yetersiz görülen veya borcu fazla bulunan adaylar doğrudan elenirken; bazı ilanlarda bir yıllık peşin kira veya devlet memuru kefil şartı sıradan bir beklenti hâline geldi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İNCELEMEYE ALIYORLAR

Finansal şartları sağlayan adayları bu kez kişisel yaşam sorgulaması bekliyor. Mülk sahipleri, kiracının geçmişteki ödeme alışkanlıklarını ve komşuluk ilişkilerini öğrenmek için "önceki ev sahibinden referans" talep ediyor.

Ayrıca emlak danışmanları, ev sahiplerinin sözleşme öncesinde adayların sosyal medya hesaplarını incelediğini belirtiyor. Adayın evcil hayvanının olup olmadığı, evden çalışıp çalışmadığı, evde kalabalık misafir ağırlayıp ağırlamadığı gibi detaylar doğrudan birer eleme sebebine dönüşmüş durumda.

EV SAHİPLERİNİN BU TALEPLERİ YASAL MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, peki, ev sahiplerinin istediği bu kadar özel bilgi ve belge yasalara uygun mu? Konuyu değerlendiren avukatlar ev sahibinin mülkünü koruma hakkı olsa da istenen bazı belgelerin sınırları aştığına dikkati çekiyor.

EV KİRALARKEN KARŞINIZA ÇIKABİLECEK ŞAŞIRTICI ŞARTLAR:

-Maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü

-Detaylı banka hesap özetleri

-Kredi notu (Findeks) ve kredi kartı limit belgesi

-Devlet memuru kefil ve kefilin gelir belgeleri

-Önceki ev sahibinden referans

-Peşin kira talebi (aylık veya 1 yıllık)

-Yüksek depozito bedelleri

-Evcil hayvan beslenmeyeceğine dair taahhütname