YAPILANDIRMANIN KAPSAMI VE FAİZ ORANLARI

Yapılandırmadan son ödeme tarihi itibarıyla dönem borcunun bir kısmını veya tamamını ödememiş bireysel kredi kartı kullanıcıları ile 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılan ve anapara veya faiz ödemesi 30 günü aşan ihtiyaç kredisi (KMH dahil) borçluları yararlanabilecek.

Faiz Üst Sınırı: Yapılandırılan borçlarda aylık akdi faiz oranı %3,11 seviyesini geçemeyecek.

Ödeme Sistemi: Kredi kartı borçları için belirlenen taksit tutarları, her ay kartın asgari ödeme miktarına eklenerek tahsil edilecek.

Kredi Türleri: 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılan ve vadesi geciken ihtiyaç kredileri de 48 ay vade imkanından yararlanabilecek.

LİMİT ARTIŞINDA YÜZDE 50 KURALI

Yapılandırma imkanından faydalanan kullanıcıların kredi kartı limitlerinde artış yapılabilmesi için yeni bir kural getirildi. Buna göre, yapılandırılan borcun en az %50’si ödenmeden bankalar tarafından limit artırımı gerçekleştirilemeyecek. Ancak borcun yapılandırılan kısmının mevcut limiti aşması durumu, bir "limit ihlali" olarak değerlendirilmeyecek.

BORÇ TUTARINA GÖRE ÖDEME SENARYOLARI

Vade süresinin 48 aya kadar uzatılması aylık taksit miktarını düşürürken, toplam geri ödeme tutarını artırıyor. Mevcut verilere göre örnek ödeme tabloları şu şekilde oluşuyor:

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Uzmanlar, borç yapılandırma sürecinde tüketicilerin bütçe planlamasını dikkatli yapması gerektiğine vurgu yapıyor. Borcun sürdürülebilirliği açısından imkanlar dahilinde asgari tutarın üzerinde ödeme yapılması ve yapılandırma süresince nakit avans kullanımının sınırlandırılması, mali disiplinin sağlanması açısından önem arz ediyor.