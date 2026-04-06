Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe alınan borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru takvimi daralıyor.

Kredi kartı ekstre borçlarını veya ihtiyaç kredisi taksitlerini ödemekte güçlük çeken vatandaşların, sunulan imkânlardan yararlanabilmesi için 29 Nisan 2026 tarihine kadar ilgili bankalara müracaat etmesi gerekiyor.

KAPSAM VE BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenleme, iki temel borç grubunu kapsıyor:

Kredi Kartları: Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya borcun tamamını kapatamayan kart kullanıcıları.

İhtiyaç Kredileri: 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullandırılan ve ana para veya faiz ödemelerinde 30 günden fazla gecikme yaşanan krediler.

48 AY VADE VE FAİZ SINIRI

Yapılandırma kapsamında borçlulara, ödeme güçlerine göre 48 aya kadar taksitlendirme seçeneği sunuluyor. Uygulanacak faiz oranı ise aylık referans oranını geçmeyecek şekilde yüzde 3,11 seviyesinde sabitlendi. Borçlular, doğrudan borçlu oldukları bankalara başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor.

KREDİ RİSK KAYDINA ETKİSİ

Yapılandırma sürecinin en kritik aşamalarından birini kredi notu oluşturuyor. Belirlenen yeni ödeme planı dahilinde ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, ilgili borç nedeniyle oluşan kredi risk kaydı sistem üzerinden güncelleniyor.

BAŞVURU TAKVİMİ HATIRLATMASI

Sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kala, bankaların yoğunluk yaşamaması adına başvuruların son güne bırakılmaması öneriliyor. 29 Nisan mesai bitimine kadar başvurusunu tamamlamayan borçlular, bu özel yapılandırma imkânından ve belirlenen faiz üst sınırından yararlanma hakkını kaybedecek.