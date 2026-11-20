2026 yılı eylül ayında bireysel kredi kartı borcu nedeniyle 190 bin 399 kişi, bireysel kredi borcu nedeniyle ise 153 bin 292 kişi yasal takibe intikal etti.

Her iki kalemde de yasal takibe düşen kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bankacılık sisteminin genelinde takipteki alacakların büyüklüğü ise 1 trilyon lirayı aştı.