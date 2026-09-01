Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncelledi. Yapılan güncellemeye göre, yeni dönemde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve seviyeler ağustos ayı ile aynı kaldı.

TCMB tarafından yayımlanan tablo verilerine göre, kredi kartı faiz oranları 2026 yılının başından itibaren sabit tutulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ocak ayından eylül ayına kadar olan süreçte referans oran ile Türk Lirası cinsinden kredi kartlarına uygulanan azami faiz oranlarında bir değişim yaşanmadı.

BORÇ TUTARINA GÖRE AYLIK FAİZLER BELLİ OLDU

Kredi kartı alışveriş borçlarına uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarında dönem borcu tutarına göre belirlenen kademeli yapı devam ettiriliyor.

Belirlenen limitler kapsamında;

30 bin TL’nin altındaki dönem borçları: Aylık azami akdi faiz oranı %3,25, azami gecikme faiz oranı ise %3,55 olarak uygulanmayı sürdürüyor.

30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki dönem borçları: Aylık azami akdi faiz oranı %3,75, bu gruptaki azami gecikme faizi ise %4,05 seviyesinde geçerliliğini koruyor.

Merkez Bankası (TCMB) düzenlemesi kapsamında, dönem borcu 180 bin TL’nin üzerinde olan bireysel kredi kartlarında azami aylık akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi oranı ise yüzde 4,55 seviyesindeki yerini korudu.

Öte yandan kurumsal kredi kartlarında borç tutarı şartı aranmaksızın tek tip oran uygulaması sürdürülüyor. Borç büyüklüğüne bakılmaksızın tüm kurumsal kredi kartları için azami aylık akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanmaya devam ediyor.

EYLÜL AYI FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Kredi kartından gerçekleştirilen nakit çekim ve kullanım işlemlerinde de eylül ayında değişiklik yok. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanacak. Aynı üst sınırlar kredili mevduat hesapları (KMH) için de geçerli.

Açıklanan bu üst sınırlar, Kredili Mevduat Hesapları (KMH) üzerinden gerçekleştirilen işlemler için de aynı oranlarla uygulanmaya devam edecek.