Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmada taksitler ne kadar? 12, 24, 36 ve 48 ay ödeme planı

BDDK tarafından son getirilen gecikmiş kredi kartı, kredi borcu veya destek hesap yapılandırma düzenlemesiyle yüzde 3.11 tavan faizle 48 aya kadar vade yapılabilecek. peki 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar hangi vadede ne kadar kredi taksiti olacak?

Son getirilen yapılandırma düzenlemesiyle artık gözler bankalara çevrilmiş durumda. Bankalar ise arayan müşterilerine yeni vadelendirme planı üzerine çalışıldığını ve birkaç gün içerisinde gerekli bilgilerin açıklanacağını belirtiyor.

Öncelikle başvuru için son tarihin 10 Ekim olduğunu ve düzenlemenin yayınlanma tarihinde gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsadığını unutmamak gerekiyor. Yani düzenlemenin yayın tarihinden sonra oluşan gecikmeleri kapsamıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre azami (yani en yüksek) yapılandırma faizi TCMB tarafından yüzde 3.11 faiz olarak açıklandı. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4.043'e çıkacak.

İşte çeşitli kredi tutarı, vade seçenekleriyle yeni yapılandırma ile karşılaşılacak olan kredi taksit tutarları...

50 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 5 bin 341 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 64 bin 92 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 3 bin 294

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 79 bin 56 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 2 bin 660 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 95 bin 760 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 2 bin 376 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 114 bin 48 TL

100 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 10 bin 682 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 128 bin 184 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 6 bin 587.6

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 158 bin 102 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 5 bin 320 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 191 bin 520 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 4 bin 752 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 228 bin 96 TL

150 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 16 bin 23 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 192 bin 276 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 9 bin 881.4

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 237 bin 154 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 7 bin 980.3 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 287 bin 291 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 7 bin 128 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 342 bin 146 TL

200 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 21 bin 363.6 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 256 bin 364 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 13 bin 175.2

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 316 bin 204 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 10 bin 640.5 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 383 bin 58 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 9 bin 504 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 456 bin 192 TL

250 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 26 bin 704.6 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 320 bin 454.6 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 16 bin 469 TL

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 395 bin 256 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 13 bin 300.6 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 478 bin 820 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 11 bin 880 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 570 bin 240 TL

300 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 32 bin 45.5 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 384 bin 546 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 19 bin 762.8

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 474 bin 306.5 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 15 bin 960.7 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 574 bin 584 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 14 bin 256 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 684 bin 291.4 TL

350 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 37 bin 386 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 448 bin 632 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 23 bin 56.6 TL

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 553 bin 357.4 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 18 bin 620.8 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 670 bin 349 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 16 bin 632.1 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 798 bin 341 TL

400 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 42 bin 727.3 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 512 bin 727 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 26 bin 350.4

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 632 bin 408.6 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 21 bin 281 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 766 bin 112 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 19 bin 8 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 912 bin 384 TL

450 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 48 bin 68.2 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 576 bin 818.2 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 29 bin 644.2 TL

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 711 bin 460.3 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 23 bin 941 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 861 bin 876 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 21 bin 384.1 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 1 milyon 26 bin 437.3 TL

500 BİN TL'NİN YAPILANDIRMASININ GERİ ÖDEMESİ

Faiz: Yüzde 3.11

Vade: 12 ay

Taksit tutarı: 53 bin 409 TL

TOPLAM ÖDEME (12 AY): 640 bin 908 TL

Vade: 24 ay

Taksit tutarı: 32 bin 938 TL

TOPLAM ÖDEME (24 AY): 790 bin 512 TL

Vade: 36 ay

Taksit tutarı: 26 bin 601 TL

TOPLAM ÖDEME (36 AY): 957 bin 636 TL

Vade: 48 ay

Taksit tutarı: 23 bin 760 TL

TOPLAM ÖDEME (48 AY): 1 milyon 140 bin 480 TL