Kredi kartı borcunu yalnızca asgari ödeme tutarıyla kapatmaya çalışan milyonlarca tüketici, borç sarmalından çıkmakta zorlanıyor. Uzmanlara göre gelirle uyumlu olmayan harcamalar ve borcu başka borçlarla kapatma çabası, faiz yükünün giderek büyümesine neden oluyor.

ASGARİ ÖDEME BORCU AZALTMAYABİLİR

TGRT'ye konuşan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi kartı kullanıcılarını borçlanma konusunda uyardı. Ölmez, gelir durumuyla uyumlu olmayan kredi kartı limitlerinin tüketicileri borç yükü altında bıraktığını, aylık taksitlerini ödemekte zorlananların ise zamanla asgari ödeme döngüsüne girdiğini belirtti.

Kredi kartında asgari ödeme, yasal olarak gecikmeye düşülmesini önleyen ve kartın kullanıma açık kalmasını sağlayan en düşük ödeme tutarı olarak uygulanıyor. Fakat yalnızca asgari ödeme yapılması, mevcut borcun tamamının kapanmasını sağlamıyor.

GELİRİ AŞAN HARCAMALAR BORCU BÜYÜTÜYOR

Ölmez'e göre finansal okuryazarlığı düşük tüketiciler, kredi kartı limitlerini gelirlerinden bağımsız şekilde harcanabilir para olarak değerlendirebiliyor. Kartlardan nakit çekim imkânı da ihtiyaç duyulan paraya kolay ulaşılmasını sağlarken, puan ve hediye kampanyaları gereksiz harcamaları artırabiliyor.

Geliri aşan taksitli alışverişler, faiz ve masrafların göz ardı edilmesiyle birleştiğinde tüketicinin ödeme gücünü zorlayan bir tablo ortaya çıkıyor. Ödeme gücü yetersiz kaldığında ise asgari ödeme seçeneği devreye giriyor.

EN BÜYÜK HATA BORCU BAŞKA BORÇLA KAPATMAK

Kredi kartı ve kredi borçlarını yeni borçlarla kapatmaya çalışmak da tüketicilerin içine düştüğü döngüyü daha da büyütebiliyor. Ölmez, geçmişte büyük bir risk olarak görülen “borçla borç kapatma” yönteminin günümüzde yaygınlaştığını ifade etti.

Bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını belirten Ölmez, özellikle gelir ve gider dengesi kurulmadan alınan yeni kredilerin mevcut borç yükünü ortadan kaldırmak yerine ileriye taşıyabildiğine dikkat çekti.