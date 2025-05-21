The Express'te yer alan habere göre eski finansal ombudsman Walter Merricks'in açtığı toplu dava, Avrupa Komisyonu'nun Mastercard'ın 'çok taraflı değişim ücretlerinin' rekabet yasasını ihlal ettiğine hükmetmesiyle başlamıştı.

Merricks, 1992 ile 2008 yılları arasında Mastercard'ın yasa dışı şekilde ücret kestiğini ve bunun perakendeciler üzerinden tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıdığını öne sürdü.

Bunun üzerine İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, dokuz yıllık davanın ardından nihai kararını verdi ve Mastercard'ın 200 milyon sterlinlik (yaklaşık 10 milyar TL) anlaşmayı kabul ettiğini onayladı. Bu tazminat, yaklaşık 46 milyon İngiliz tüketiciyi ilgilendiriyor.

KARTI OLMAYAN BİLE HAK KAZANDI

Anlaşmaya göre Mastercard kullanmasa bile Birleşik Krallık'ta yaşayan tüketiciler online bir form doldurarak bu tazminattan faydalanabilecek. Başvuru yapan bireylerin kişi başına yaklaşık 45 ila 70 sterlin arasında ödeme alması bekleniyor. Ödemelerin yıl sonundan önce yapılması planlanıyor.