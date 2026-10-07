Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme oranlarının belirlenmesinde kullanılan hesaplama kriterlerini güncelledi.

Yürürlüğe giren yeni karara göre, daha önce 50 bin TL olarak uygulanan sınır çizgisi 100 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bu aydan itibaren kesilecek tüm ekstrelerde yeni limit sınırları üzerinden asgari ödeme tutarı hesaplanacaktır.

SİSTEM NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni düzenleme sonrasında kredi kartı limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları şu şekilde netleşmiştir:

• Limiti 100 bin TL ve altında kalan kartlar: Ekstre dönem borcunun %20'si oranında asgari ödeme yapacaktır.

• Limiti 100 bin TL'nin üstünde olan kartlar: Ekstre dönem borcunun %40'ı oranında asgari ödeme yapmaya devam edecektir.

KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Yapılan limit artışı, özellikle kredi kartı limiti 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bulunan kart sahiplerinin asgari ödeme oranını etkilemektedir.

Bu gruptaki kartların asgari ödeme oranı %40'tan %20'ye düşmüştür. Limitlere ve borç miktarlarına göre hesaplama örnekleri şu şekildedir:

• 75.000 TL Limitli Kart: Bu ay 20.000 TL dönem borcu gelen ve kart limiti 75 bin TL olan bir kişinin asgari ödeme tutarı eski sisteme göre 8.000 TL olacakken, yeni sistemde 4.000 TL olarak hesaplanacaktır.

• 120.000 TL Limitli Kart: Kart limiti 100 bin TL sınırının üzerinde olan ve bu ay 30.000 TL dönem borcu bulunan bir kişinin asgari ödeme oranı %40 bareminde kaldığı için ödeyeceği tutar 12.000 TL olacaktır.

EKSTRELER NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

BDDK kararı ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bankalar, asgari ödeme hesaplama sistemlerini bu yeni limit baremine göre güncellemiştir. Kart sahipleri, bu ay kesilecek ilk ekstrelerinden itibaren yeni oranlar üzerinden hesaplanan asgari ödeme tutarlarını ekstre belgelerinde görebilecektir.