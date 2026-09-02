Son dönemde bankaların kredi kartı faiz oranları ve işlem ücretlerinde yaptığı güncellemeler, hesap özetlerini detaylı incelemeyen kart sahipleri için finansal yük oluşturuyor. Sadece asgari ödeme tutarını yatırarak süreci takip etmeyen tüketiciler, biriken borçlar ve gözden kaçan masraflar nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor.

EKSTREYE BAKMAYANLAR İÇİN ÖNE ÇIKAN RİSKLER

Ekstrelerin düzenli kontrol edilmemesi durumunda öne çıkan temel riskler ve finansal yansımaları şu şekilde sıralanıyor:

Bileşik faiz ve limit aşımı

Kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarının ödenmesi halinde kalan bakiye üzerinden akdi ve gecikme faizi işletiliyor. Üst üste birkaç dönem devam eden bu uygulama, borcun katlanarak kart limitini aşmasına ve kartın nakit kullanımına kapatılmasına yol açabiliyor.

Unutulan abonelikler ve otomatik ödemeler

Süresi dolan ücretsiz deneme üyelikleri, iptal edilmeyen dijital platform abonelikleri ve tutarı artan otomatik faturalar ekstreye yansımaya devam ediyor. Zamanında fark edilmeyen bu kalemler, aylık harcama toplamını yükseltiyor.

Yıllık kart aidatları

Bankalar tarafından dönemsel olarak yansıtılan yıllık kart üyelik ücretleri, ekstre detayları incelenmediğinde gözden kaçabiliyor. Tüketicilerin bu ücretlere ilişkin yasal itiraz hakları bulunuyor.

Kredi notu etkisi

Ödeme tarihlerinin aksatılması veya sürekli minimal düzeyde ödeme yapılması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdindeki kredi skorunu olumsuz etkiliyor. Bu durum, ilerleyen dönemlerdeki kredi ve finansman taleplerinde değerlendirme süreçlerini zorlaştırıyor.

HER AY KALEM KALEM İNCELEYİN UYARISI YAPILDI

Finans uzmanları, kart sahiplerinin her ay hesap özetlerini kalem kalem incelemesini, yetkisiz veya hatalı bir harcama tespit edildiğinde zaman kaybetmeden ilgili bankaya harcama itirazı (chargeback) başvurusunda bulunmasını öneriyor.