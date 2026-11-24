Kredi kartı faiz oranları ile POS komisyonlarının hesaplanmasında baz alınan referans oran, 37 aylık aranın ardından ilk kez düşüş gösterdi. Ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 3,11 seviyesinde sabit kalan oran, mevduat faizlerindeki düşüşün etkisiyle yüzde 2,94'e geriledi. Organik olarak aşağı yönlü güncellenen yeni faiz tarifesi, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren tüm işlemlerde uygulanmaya başlanacak.

DÖNEM BORCUNA GÖRE YENİ TL KREDİ KARTI FAİZLERİ

Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı harcamalarında, dönem borcu tutarına göre belirlenen azami faiz oranları 1 Aralık 2026 itibarıyla şu şekilde değişti:

30.000 TL altı dönem borcu: Azami akdi faiz yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faizi ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e indirildi.

30.000 TL ile 180.000 TL arası dönem borcu: Azami akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, azami gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e çekildi.

180.000 TL üzeri dönem borcu: Kurumsal kredi kartlarında dönem borcuna bakılmaksızın geçerli olan bu kademede, azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşürüldü.

NAKİT ÇEKİM VE VE KMH ORANLARI DA GERİLEDİ

Referans orandaki düşüş, nakit avans çekimleri ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faizlere de yansıdı. Bu kapsamda daha önce yüzde 4,25 olarak uygulanan azami akdi faiz oranı yüzde 4,08'e, yüzde 4,55 olan azami gecikme faizi ise yüzde 4,38'e indi.

YABANCI PARA İŞLEMLERİNDE GÜNCEL TARİFE

Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. 1 Aralık 2026'dan geçerli olmak üzere bu işlemlerdeki azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya geriledi.