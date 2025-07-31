Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek karara göre, kredi kartlarında uygulanan faiz oranları limit aralıklarına göre yeniden belirlendi. Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yayımlanan yeni oranlar, hem bireysel hem de kurumsal kart sahiplerini kapsıyor.

FAİZ ORANLARINDA KADEMELİ İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle birlikte, 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında aylık akdi faiz oranı yüzde 3,50 seviyesinde sabit tutuldu.

25 bin ile 150 bin TL arasında borcu bulunan kart sahipleri için faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e çekilirken, 150 bin TL üzeri borcu olan bireysel kartlar ve tüm kurumsal kredi kartlarında bu oran yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.

GECİKME FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Akdi faiz oranlarının yanı sıra gecikme faizlerinde de indirim gerçekleşti.

25 bin TL altı borçlarda azami gecikme faizi yüzde 3,80'de sabit kaldı.

25 bin - 150 bin TL arasındaki borçlarda ise gecikme faizi yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a düşürüldü.

150 bin TL üzeri bireysel ve kurumsal kartlarda ise bu oran yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.

NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Düzenleme sadece kredi kartı harcamalarıyla sınırlı kalmadı. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) faiz oranları da aşağı yönlü revize edildi.

Nakit avans ve KMH akdi faizi yüzde 5’ten yüzde 4,75’e indirildi.

KMH gecikme faizi ise yüzde 5,30’dan yüzde 5,05’e çekildi.

YABANCI PARA KART İŞLEMLERİNE DE İNDİRİM YANSIDI

Yabancı para birimleri üzerinden yapılan kredi kartı işlemleri için uygulanan faiz oranlarında da değişikliğe gidildi.

Azami akdi faiz oranı yüzde 3,50’den yüzde 3,33’e,

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80’den yüzde 3,63’e düşürüldü.

25 BİN TL NAKİT AVANSIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Yeni faiz oranları doğrultusunda, kredi kartından 25 bin TL nakit avans çeken bir kullanıcı:

3 ay taksitle geri ödemek isterse aylık 9 bin 383 TL ödeyerek toplamda 28 bin 149 TL,

6 ay taksitle ödemeyi tercih ederse aylık 5 bin 112 TL ödeyerek toplamda 30 bin 672 TL ödeme yapacak.

Bu hesaplamalara göre, 3 ayda toplam 3 bin 149 TL, 6 ayda ise 5 bin 672 TL faiz ödenmiş oluyor.