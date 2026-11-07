Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların yıllık artış hızındaki gerileme, Ekim 2026'nın son haftasında da devam etti.

30 Ekim 2026 haftası verilerine göre yıllık artış oranı yüzde 32,9 olarak kaydedildi. Bu oran, kartlı harcamaların son beş yıldaki en düşük yıllık büyüme verisi olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ HANELİ SEVİYELERDEN YÜZDE 30 BANDINA

Kartlı harcamaların yıllık artış ivmesi, 2022 yılında yüzde 155,3 seviyesine ulaşarak tepe noktasını görmüştü. Yüksek artış trendi 2023 yılında yüzde 151,4, 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 135,0 seviyeleriyle devam etti.

2024 ORTASINDAN İTİBAREN BELİRGİNLEŞEN GERİLEME

Artış hızındaki düşüş eğilimi 2024 yılının ikinci yarısından itibaren belirginlik kazandı. Yıllık artış oranı 2025 yılı boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 34,6 seviyesine çekildi.

Söz konusu yavaşlama 2026 yılı genelinde de etkisini sürdürdü. 30 Ekim haftasında kaydedilen yüzde 32,9'luk oran, 2021 yılından bu yana görülen en düşük artış hızı oldu. Mevcut veriler, kartlı harcamaların nominal bazda yükselmeyi sürdürdüğünü, ancak büyüme temposunun geçmiş yıllara oranla azaldığını gösteriyor.