Kredi kartı üzerinden altın alıp, kuyumcular aracılığıyla nakde çevirenler için alarm zilleri çalıyor. Bu yöntemle nakit ihtiyacını karşılayan binlerce kişi ve ilgili kuyumcular, artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bankalar, savcılıklar, Gelir İdaresi ve BDDK harekete geçti. Denetimler başladı, ceza ve hapis ihtimali masada.

ALTIN AL BOZDUR NAKİTE ÇEVİR

Son dönemde artan ekonomik sıkışıklıkla birlikte pek çok kredi kartı kullanıcısı, limitlerini kuyumculardan altın alarak tüketti. Bu altınlar daha sonra yine aynı kuyumcular üzerinden nakde çevrildi. Kimi zaman bu işlem birkaç saat içinde gerçekleşti. Ancak bankaların bu döngüyü fark etmesiyle sistemin alarm verdiği belirtildi.

Hukukçular, bu işlemlerin yalnızca borç riskini değil, cezai sorumluluğu da doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Çünkü bu tür işlemler;

Tüketim amacı dışına çıkmak,

Kredi kartının kötüye kullanılması,

Bankacılık sistemini yanıltmak,

Vergi kaçırmaya zemin hazırlamak gibi suçlamalarla değerlendirilebiliyor.

BANKALAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

Bankaların, bu işlemleri yapan kişiler hakkında savcılıklara resmi suç duyuruları yapmaya başladığı öğrenildi. Özellikle borcunu ödemeyip yasal takibe düşen kullanıcılar hakkında “kasten dolandırıcılık” iddiası gündeme gelebilir. Hapis cezası riski bulunan bu suçlamalar, adli sicil açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir.

KUYUMCULARA YAPTIRIM KAPIDA

Altını alıp aynı gün içerisinde geri bozan kuyumcular da denetimlerin odağında. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden “nakit dönüşüm zinciri” kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezaları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.

YÜKSEK TUTARLAR SİSTEMDE FARK EDİLİYOR

500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri artık risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Bu tutardaki harcamaların ardından birkaç gün içinde denetim süreci başlayabiliyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapılan işletme mercek altına alınıyor.

UYARI MESAJLARI DA GELMEYE BAŞLADI

Bankalar, kullanıcıları uyarmaya başladı. Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kredi kartı ekstrelerinde şu ifadeyi kullandı:

“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir.”