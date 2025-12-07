Bankalararası Risk Merkezi tarafından açıklanan Ekim 2025 verileri, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yasal takibe düşen kişi ve tutar sayılarında önemli artışlar olduğunu ortaya koydu. İlk 10 aylık dönemde kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 810 bin olarak kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre ise Kasım sonu itibarıyla takibe düşen toplam borç tutarı 227 milyar 991 milyon TL seviyesine yükseldi.

YASAL TAKİPTEKİ KİŞİ SAYISI 1,8 MİLYON OLDU

Risk Merkezi verilerine göre, 2025 yılının ilk on aylık dönemi (Ocak-Ekim) incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısında yüzde 20'lik bir artış görüldü. Bu sayı 1 milyon 810 bin kişiye ulaştı.

Aylık bazda bakıldığında ise, Ekim 2025'te bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 153 bin 378 oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise aynı ayda 123 bin 753 olarak kaydedildi.

TASFİYE OLUNACAK ALACAK YÜZDE 142 ARTTI

Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar (tahsil edilemeyen borçlar) dikkat çekici bir artış gösterdi. Ekim 2025 itibarıyla bu alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 142 artışla 261 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ayrıca, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu hala devam eden kişi sayısı, 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kaydedildi.

TAKİPTEKİ BORÇ TUTARI 230 MİLYAR TL'YE DAYANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankaların takibe düşen kredi ve kredi kartı alacak tutarı yılbaşından bu yana önemli bir yükseliş kaydetti. Ocak ayında 116 milyar 457 milyon TL olan bu tutar, 28 Kasım haftası itibarıyla 227 milyar 991 milyon TL'ye yükseldi.

Takibe düşen bu toplam borç tutarının dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Takibe Düşen Kredi Borcu: Ocak ayında 59 milyar 756 milyon TL iken, 28 Kasım haftasında 110 milyar 377 milyon TL’ye yükseldi.

Takibe Düşen Kredi Kartı Borcu: Ocak ayında 56 milyar 701 milyon TL iken, 28 Kasım haftasında 117 milyar 613 milyon TL’ye çıktı.