Kredi kartı alışverişlerinde uygulanabilecek faiz, dönem borcunun büyüklüğüne göre değişmeye devam edecek. Buna göre borcu daha yüksek olan kart kullanıcıları için uygulanabilecek azami faiz oranı da yükseliyor.

BORCA GÖRE ÜÇ FARKLI ORAN UYGULANACAK

Eylül ayında dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan bireysel kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25, azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 olacak.

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kartlarda aylık azami akdi faiz yüzde 3,75, gecikme faizi yüzde 4,05 olarak uygulanabilecek.

Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan bireysel kredi kartlarında ise aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, gecikme faizi yüzde 4,55 seviyesinde olacak. Kurumsal kredi kartlarında da dönem borcuna bakılmaksızın en yüksek dilimdeki azami oranlar geçerli olacak.

NAKİT AVANS KULLANANLAR DİKKAT

Kredi kartından yapılan nakit çekim ve nakit kullanım işlemlerinde Eylül ayında uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olacak. Aynı tavan oranlar kredili mevduat hesaplarında da uygulanıyor.

Belirlenen rakamların bankaların uygulamak zorunda olduğu sabit faizler olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bunlar TCMB tarafından belirlenen azami oranlar; bankalar bu seviyeleri aşmamak şartıyla daha düşük faiz uygulayabiliyor. Ayrıca belirtilen oranlara vergi ve fon kesintileri dahil değil.

Eylül ayında yeni bir artış veya indirim yapılmamasıyla birlikte kredi kartı kullanıcıları, 1 Eylül'den itibaren ağustos ayında geçerli olan aynı faiz tavanlarıyla karşılaşacak.