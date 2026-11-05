Ekranda Çift Kayıt Neden Oluşur?

POS cihazlarında yaşanan anlık hat kopmaları, mobil veri kesintileri veya e-ticaret sitelerindeki ödeme geçitlerinin yavaş yanıt vermesi durumunda işlem başarısız zannedilerek kart terminale yeniden okutulabiliyor ya da ödeme butonu tekrar tıklanabiliyor.

İlk deneme teknik olarak bankaya ulaştıysa sistemde iki ayrı kayıt oluşuyor. Visa'nın tüketici bilgilendirmelerinde de açıklandığı üzere, bu durum öncelikle kartın kullanılabilir limitinde geçici bir blokaj (ön provizyon) meydana getiriyor; işlem karşı taraftan onaylanmadığında rezerve edilen tutar serbest bırakılıyor.