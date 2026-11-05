Günlük harcamalarda nakit kullanımının yerini büyük ölçüde kredi kartları alırken, mobil bankacılık hareketlerinde sık karşılaşılan bir teknik durum tüketicilerin dikkatinden kaçabiliyor.
Tek bir alışverişin ardından hesap dökümünde aynı tutarın iki kez yer alması, ilk bakışta çift çekim algısı oluştursa da arka plandaki finansal süreç her zaman doğrudan para kaybı anlamına gelmiyor.
Ekranda Çift Kayıt Neden Oluşur?
POS cihazlarında yaşanan anlık hat kopmaları, mobil veri kesintileri veya e-ticaret sitelerindeki ödeme geçitlerinin yavaş yanıt vermesi durumunda işlem başarısız zannedilerek kart terminale yeniden okutulabiliyor ya da ödeme butonu tekrar tıklanabiliyor.
İlk deneme teknik olarak bankaya ulaştıysa sistemde iki ayrı kayıt oluşuyor. Visa'nın tüketici bilgilendirmelerinde de açıklandığı üzere, bu durum öncelikle kartın kullanılabilir limitinde geçici bir blokaj (ön provizyon) meydana getiriyor; işlem karşı taraftan onaylanmadığında rezerve edilen tutar serbest bırakılıyor.
Bekleyen Provizyon ile Kesinleşmiş Harcamanın Farkı
Mobil bankacılık panelinde yer alan her satır henüz kesinleşmiş borç niteliği taşımaz. Tüketicinin ilk bakması gereken nokta işlemin statüsüdür:
Bekleyen Provizyon: Üye iş yerinin bankasıyla kart çıkaran banka arasındaki takas sürecinin devam ettiği aşamadır. Satış teyit edilmezse veya iptal düşerse kayıt kendiliğinden silinir.
Kesinleşmiş (Dönem İçi) Harcama: Gün sonu mutabakatının yapıldığı, takasın tamamlandığı ve doğrudan hesap ekstresine borç olarak kaydedildiği aşamadır.
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İki Tutar da Kesinleştiyse Hangi Adımlar İzlenmeli?
Yapılan kontrolde iki işlemin de "bekleyen" statüsünden çıkıp kesinleştiği görülürse, gerçek bir mükerrer çekim söz konusudur. Bu durumda izlenmesi gereken yasal prosedür şunlardır:
Belgeleri Arşivleyin: Kasa fişi, POS onay slipi ve banka uygulamasındaki işlem detaylarının ekran görüntülerini eksiksiz saklayın.
Banka ile Temasa Geçin: Kartınızı veren bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ilgili işleme ait tek bir harcama yapıldığını ve çift çekim gerçekleştiğini bildirin.
Harcama İtirazı Formu Doldurun: Bankanın internet veya mobil şubesi üzerinden resmi "Harcama İtirazı" (Chargeback) sürecini başlatıp elinizdeki fiş ve slipleri sisteme yükleyin.
Ticaret Bakanlığı Mevzuatı Ne Diyor?
Ticaret Bakanlığı tüketici koruma mevzuatına göre; tüketicinin bilgisi, onayı veya siparişi dışında gerçekleşen kartlı işlemler için bankaya bildirimde bulunma hakkı yasal güvence altındadır.
Bankalar, ulusal ve uluslararası kart saklama ve ödeme kuralları gereği mükerrer kayıt itirazlarını üye iş yeriyle doğrulamak ve haksız tahsilat tespit edildiğinde tutarı kart sahibine iade etmekle yükümlüdür.
Ay Sonu Sürprizi Yaşamamak İçin Düzenli Takip
Alışveriş sırasında kasada veya ekranda görülen "onaylandı" mesajı, sürecin hatasız tamamlandığının tek başına garantisi değildir.
Özellikle yoğun indirim dönemlerinde ve internet üzerinden yapılan harcamalarda mobil bankacılık hareketlerini belirli aralıklarla gözden geçirmek, olası mükerrer işlemlerin itiraz süreleri dolmadan fark edilmesini ve fazladan ödeme yapılmasının önüne geçilmesini sağlar.
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