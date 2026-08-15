Bireysel finans yönetiminde geniş bir yer tutan kredi kartlarında, limit miktarı arttıkça karşı karşıya kalınan mali yükümlülükler de katlanıyor. Özellikle 50 bin TL ve üzerindeki limitlere sahip kart sahipleri için geçerli olan yüksek asgari ödeme oranları ve faiz maliyetleri, borç yönetimini zorlaştıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

ASGARİ ÖDEME YÜKÜ BORÇ ÇARKINI ZORLAŞTIRIYOR

Mevcut finansal mevzuat gereği, limiti 50 bin TL’nin altındaki kartlarda asgari ödeme oranı dönem borcunun %20’si iken; 50 bin TL üzerindeki kartlarda bu oran %40 olarak uygulanıyor.

Bu durum, yüksek limitli kartını yoğun şekilde kullanan veya acil ihtiyaçları nedeniyle harcama yapan vatandaşların ekstre ödeme dönemlerinde ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşamasına yol açıyor. Asgari tutarın ödenememesi veya geciktirilmesi durumunda ise kartlar hızla nakit kullanımına ve ardından alışverişe kapatılıyor.

TAMAMI ÖDENMEYEN BORCA YÜKSEK FAİZ YÜKÜ BİNİYOR

Yüksek limitli kartlarda yapılan harcamaların ardından ekstrenin tamamının ödenememesi, kalan tutar üzerinden yüksek oranlarda akdi ve gecikme faizi işlemesine neden oluyor.

Sadece asgari ödemenin yapılması halinde geriye kalan %60'lık büyük kısım faiz yüküyle bir sonraki aya devroluyor. Bu durum, özellikle bütçesini sıkı tutmaya çalışan kart sahipleri için ödenmesi her geçen ay daha da zorlaşan bir borç sarmalı yaratıyor.

KART SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN RİSKLER

Yüksek limitin getirdiği mali riskleri ve olumsuz etkileri azaltmak için finansal uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

Gerçek İhtiyaca Göre Limit Belirleme: Kullanılmayan ancak açık duran yüksek limitler, hem kontrolsüz harcama riskini artırıyor hem de zorunlu asgari ödeme oranını %40 bandına çekiyor.

Kredi Notu Riski: Asgari tutarın altında yapılan ödemeler veya gecikmeler, bireysel kredi notunun hızla düşmesine neden olarak gelecekteki kredi olanaklarını kısıtlıyor.

Nakit Avans Maliyeti: Yüksek limitli kartlardan çekilen nakit avansların yüksek faiz ve kısa vade sınırlamaları nedeniyle acil durumlar dışında tercih edilmemesi öneriliyor.