Kredi kartıyla kuyumcudan altın satın alıp kısa süre içinde bu altını bozdurarak nakit elde etmek isteyenler, bazı risklerle karşılaşabiliyor. Bankalar, kart kullanımını ve işlem hareketlerini kendi kuralları çerçevesinde değerlendirebiliyor.

Kartın sözleşmeye aykırı veya amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi durumunda, ilgili banka kartı kullanıma kapatabilir ya da kredi kartı limitinde kısıtlamaya gidebilir. Bu nedenle kredi kartı limitini nakit ihtiyacını karşılamak için altın üzerinden değerlendirenlerin işlem koşullarını dikkate alması gerekiyor.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLER İÇİN HUKUKİ AYRINTI

Kredi kartıyla altın alım satımında işlemin gerçek niteliği de önem taşıyor. Gerçek bir ürün satışı yapılmadan, yalnızca kredi kartından çekim yapılarak nakit verilmesi gibi uygulamalar mali ve hukuki incelemelere konu olabiliyor.

İşlemlerde gerçeğe aykırı beyan veya aldatıcı uygulamalar bulunması halinde dolandırıcılık iddiaları gündeme gelebilir. Bununla birlikte, kredi kartı borcunun ödenememesi tek başına dolandırıcılık suçu işlendiği anlamına gelmiyor. Hukuki değerlendirmede işlemin nasıl gerçekleştirildiği ve tarafların eylemleri belirleyici oluyor.

ALTIN ALIŞVERİŞİNDE TAKSİT SINIRI VAR

Kredi kartıyla altın alırken taksit uygulaması, satın alınan ürünün niteliğine göre değişiyor. Bilezik, küpe ve kolye gibi işlenmiş altın takılarda üç aya kadar taksit imkânı bulunabilirken gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünlerde taksit uygulanmıyor.

Bu nedenle alışveriş öncesinde ürünün hangi kategoride değerlendirildiğinin ve geçerli ödeme koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

KUYUMCULAR DA İNCELEMEYLE KARŞILAŞABİLİR

Kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen altın işlemlerinde risk yalnızca kart sahibini ilgilendirmiyor. Gerçek bir satış olmaksızın kredi kartından ödeme alıp karşılığında nakit verilmesi, kuyumcular açısından da mali ve hukuki sonuçlar doğurabiliyor.

İşlemin gerçek bir mal satışına dayanıp dayanmadığı, kayıtların niteliği ve uygulamanın nasıl yürütüldüğü incelemelerde önem kazanıyor.

ALTIN ALMAK YASAK DEĞİL, İŞLEMİN NİTELİĞİ ÖNEMLİ

Kredi kartıyla altın satın almak tek başına yasak bir işlem olarak değerlendirilmiyor. Buna karşılık, kart limitini nakde çevirmek amacıyla yapılan işlemler bankaların sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde farklı sonuçlar doğurabiliyor.