Son dönemde artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında kişisel bütçesini kontrol altına almak isteyen çok sayıda vatandaş, çareyi kredi kartı limitlerini düşürmekte buluyor. Finans uzmanları, iyi niyetle yapılan bu hamlenin finansal okuryazarlık açısından ciddi riskler barındırdığı konusunda uyardı. Uzmanlara göre, kontrolsüz limit indirimi kredi notunu düşürebilir ve acil durumlarda esnekliği tamamen ortadan kaldırabilir.

"LİMİT DÜŞÜRME" TEKNİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Danışmanlık ve Risk Analizi Uzmanları, tüketicilerin sıklıkla düştüğü "limit düşürme" tuzağına dikkat çekti. Bankacılık sisteminde kredi skoru (FİNDEKS) belirlenirken en kritik parametrelerden birinin "Kredi Kullanım Oranı" (Toplam Borç / Toplam Limit) olduğunu belirten uzmanlar, durumu şu örnekle açıkladı:

"100.000 TL limiti olan bir kart sahibi, 20.000 TL harcama yaptığında limitinin %20’sini kullanmış olur. Bu oran skorlama algoritmasında 'düşük riskli ve ideal tüketici' olarak kabul edilir. Ancak vatandaş 'Ayağımı yorganıma göre uzatayım' diyerek limitini 25.000 TL’ye indirdiğinde, aynı 20.000 TL'lik borç nedeniyle kullanım oranı an birden %80’e fırlar. Bankacılık algoritmaları bu durumu 'borçluluk oranı aşırı yükselmiş, finansal sıkıntıya girmiş müşteri' olarak algılar ve kredi notunu düşürebilir."

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ VE KAMPANYA AYRICALIKLARI KAYBOLUYOR

Uzmanlar, kart limitini düşürmenin günlük ekonomik hayata yansıyan diğer olumsuzluklarını ise şu başlıklarla özetledi:

Taksit blokajı:

Taksitli işlemlerde sadece aylık taksit tutarı değil, ürünün toplam bedeli limitten düşer. Düşük limitli bir kartla beyaz eşya, elektronik veya seyahat harcamalarında taksit imkanından yararlanmak imkansız hale gelir.

Finansal güvenlik ağı çöküyor:

Beklenmedik sağlık harcamaları, araç arızaları veya acil seyahat durumlarında yüksek limitli kredi kartları bir nevi kişisel tampon görevi görür. Limitin düşürülmesi bu güvenlik ağını ortadan kaldırır.

Geri dönüşü garanti değil:

Bankalar limit düşürme taleplerini saniyeler içinde onaylarken, ileride limiti tekrar yükseltmek istediğinizde güncel gelirinizi, BDDK'nın yasal limit sınırlarını ve o anki kredi skorerinizi yeniden incelemeye alır. Talebin reddedilme riski oldukça yüksektir.

"SİSTEMSEL LİMİT YERİNE BÜTÇE SINIRI KOYUN"

Finans uzmanları, harcamalarını dizginlemek isteyen vatandaşlara kart limitini resmi olarak düşürmek yerine daha akılcı alternatifler öneriyor:

"Amacınız disiplin sağlamaksa bunu kartın sistemsel limitini düşürerek yapmayın. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kartınıza 'aylık harcama limiti' veya 'kategori bazlı bütçe sınırı' tanımlayın. Böylece hem harcamalarınızı kontrol altında tutarsınız hem de kriz anlarında veya kredi skoru hesaplamalarında mevcut yüksek limitinizin sağladığı finansal esneklikten mahrum kalmazsınız."