Günlük harcamalardan acil nakit ihtiyaçlarına kadar kredi kartlarına yüklenen milyonlarca tüketici için risk çanları çalıyor. Kart limitinin tamamını doldurmak, kısa vadede bir finansman çözümü gibi görünse de mevcut bankacılık düzenlemeleri ve faiz maliyetleri karşısında kullanıcıyı orta vadede ciddi bir finansal darboğaza sürüklüyor.

Finans çevrelerinin ve bankacılık verilerinin işaret ettiği tabloya göre, kredi kartı limitini sürekli yüzde 100 doluluk oranıyla kullanan tüketicileri bekleyen 4 kritik çıkmaz:

Kredi notunda hızlı düşüş

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) skorlama sisteminde, toplam kredi limitine oranla kullanılan bakiye büyük ağırlık taşıyor. Limitin tamamının kullanılması ve bu durumun süreklilik arz etmesi, bankalar nezdinde "nakit akışı bozulmuş yüksek riskli müşteri" algısı yaratıyor. Ödemeler düzenli yapılsa dahi yüksek limit kullanım oranı kredi notunu aşağı çekiyor.

Asgari ödeme sarmalı ve faiz yükü

Limitin tamamen dolduğu senaryoda yalnızca asgari tutarın ödenmesi, kalan anaparaya işleyen akdi faiz, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile borcun katlanarak büyümesine yol açıyor. Ödenen tutar faiz ve vergilere gittiği için kart limiti açılmıyor; kullanıcı kartını kullanamadığı halde borcu artmaya devam ediyor.

Nakit avans ve ek limit kapılarının kapanması

Limitin sıfırlanmasıyla birlikte acil durumlarda başvurulan nakit avans ve taksitli nakit avans kanalları otomatik olarak devre dışı kalıyor. Ayrıca bankacılık kuralları gereği, dönem borcunun tamamını kapatamayan ve art arda asgari ödeme yapan müşterilere uygulanan nakit çekim kısıtlamaları ile limit artış engelleri, tüketicinin manevra alanını tamamen ortadan kaldırıyor.

Günlük harcama döngüsünün kırılması

Kart limiti dolduğu için zorunlu tüketim harcamalarını kartla çeviremeyen tüketiciler, ellerindeki mevcut nakdi günlük harcamalara yönlendirmek zorunda kalıyor. Bu durum mevcut kredi kartı ekstresinin ödenmesini daha da güçleştirerek gecikme faizi ve yasal takip riskini tetikliyor.

KREDİ KARTI LİMİTİNİN YÜZDE 30'UNU KULLANIN

Finans uzmanları, sürdürülebilir bir bütçe yönetimi ve kredi sağlığının korunması için toplam kredi kartı limitinin yüzde 30 ila 40'ının üzerinde harcama yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Limitleri dolmuş tüketiciler için ise gereksiz harcamaların acilen durdurulması ve yüksek faizli kart borçlarının daha uygun maliyetli yapılandırma seçenekleriyle kapatılması öneriliyor.