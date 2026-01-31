BDDK, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir düzenlemeye gitti. Tüm kredi kartları için toplam azami limit, belgeli gelir üzerinden hesaplanacak. Toplam kart limiti 400 bin TL üzerindeki kullanıcılar için zorunlu limit düşüşü uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulm (BDDK), kredi kartı limitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı.

Bu kararla hem yeni kredi kartı limit belirleme kuralları değiştirildi hem de mevcut yüksek limitli kartlar için kademeli limit düşürme zorunluluğu getirildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GELİRE BAĞLI OLACAK

Cnbc'de yer alan habere göre yeni düzenlemede bir kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam azami limit, yalnızca aylık ya da yıllık ortalama gelir dikkate alınarak belirlenecek.

Bu gelir bilgisi ise bankalar tarafından belgelerle ispatlanmış ve doğrulanmış gelir üzerinden hesaplanacak. Bankalar, gelir dışında kişinin ekonomik ve sosyal durumu, risk durumu ve skorlama sonuçlarını da değerlendirebilecek ancak belirlenen üst sınır gelire göre oluşacak.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARA ZORUNLU DÜŞÜŞ

BDDK kararı, mevcut kredi kartı limitleri yüksek olan milyonlarca kart sahibini de doğrudan ilgilendiriyor. Bankalar, 15 Şubat 2026’ya kadar aşağıdaki adımları uygulayacak:

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde, 750 bin TL’nin altında olanların limitleri, geçmiş dönemdeki en düşük kullanılabilir limitin yüzde 50’si kadar düşürülecek.

Toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olanların limitleri ise aynı yönteme göre yüzde 80 oranında azaltılacak.

Limit düşüşü hesaplanırken, kart sahibinin geçmiş dönemdeki en düşük kullanılabilir limiti esas alınacak. Eğer mevcut kullanılabilir limit zaten bunun altındaysa, düşüş mevcut limite göre yapılacak.

Bir örnek:

600 bin TL kart limiti olan biri son bir yıl içinde en fazla 400 bin TL harcama yaptıysa limiti şöyle hesaplanıyor:

600 bin- 400 bin = 200 bin

Bu rakamın yarısı 100 bin

600 bin -100 bin: Yeni kart limiti 500 bin TL

Limit azaltımı sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin TL ve altına düşen kullanıcılar, 15 Şubat 2026’dan sonra yapacakları limit artış taleplerinde daha esnek kurallara tabi olacak.

Bu kişiler için 400 bin TL’ye kadar olan limit artışlarında gelir belgesi şartı aranmayacak. Ancak bu tutarın üzerindeki her artış talebi, yine gelire dayalı yeni sistem kapsamında değerlendirilecek.

2027'YE KADAR SİSTEM ENTEGRASYON SAĞLANACAK

BDDK, bankalara tüm kredi kartı limitlerini gelire dayalı azami limit sistemiyle uyumlu hale getirme görevi de verdi. Bu uyum süreci en geç 1 Ocak 2027’ye kadar tamamlanacak.

GELİR BİLGİLERİ RİSK MERKEZİ'NE BİLDİRİLECEK

Karar kapsamında bankalar, kredi kartı limiti tahsis ederken dikkate aldıkları gelir tutarını aynı gün Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne raporlayacak. Böylece hem bireysel hem de sistem genelindeki riskliliğin daha yakından izlenmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme, bireysel borçluluğu kontrol altına alma ve kredi kartı kullanımında daha sıkı bir risk yönetimi sağlama amacı taşıyor. Özellikle yüksek limitli kart sahipleri için önümüzdeki dönemde daha temkinli bir kredi kartı dönemi başlayacak.