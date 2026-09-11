Son günlerde basında ve sosyal medya platformlarında, bankaların kredi kartı limiti tanımlarken müşteri beyanı yerine SGK ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini esas alacağı öne sürüldü.

İddialarda; kişilerin gerçek gelirleri, mevcut borçları ve kredi puanlarının incelenerek borçlanma sınırlarının yeniden çizileceği ve yüksek limitli mevcut kartların da bu kapsama alınarak limitlerinin düşürüleceği iddia edildi.

SEKTÖR KAYNAKLARI VE BDDK SÜRECİ

Sektör kaynakları, periyodik olarak gündeme gelen bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mevzuat gereği bu yönde bir adım atılabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bir taslak metin hazırlayarak sektör temsilcilerinin görüşüne sunması gerekiyor.

Nitekim BDDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, kredi kartı limitlerine ilişkin teknik ve idari çalışmaların kurumlar arası iş birliğiyle sürdüğü, ancak mevcut durum itibarıyla alınmış yeni bir karar bulunmadığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Dünya genelinde temel olarak bir ödeme aracı şeklinde değerlendirilen kredi kartları, Türkiye'de çoğunlukla bir borçlanma aracı olarak kullanılıyor. Yurt dışı uygulamalarından farklı olarak sunulan taksit imkanları, tüketicilerin bütçelerini aşan harcamalar yapmasına zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar; dönem borcu yerine sürekli asgari ödeme tutarının ödenmesinin borç miktarını katlayarak artırdığına dikkat çekerek, kartların ödeme aracı olarak kullanılması ve hesap kesim tarihinden sonra borcun tamamının kapatılması gerektiğini vurguluyor.