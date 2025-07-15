Günümüzde kredi kartı kullanımı, özellikle küçük işletmelerde yaygınlaşan bir ödeme yöntemi haline geldi. Ancak bu durum beraberinde tüketiciler açısından bazı mağduriyetleri de getiriyor. Kartla yapılan ödemelerde, farkında olmadan fazladan ücret ödeyen birçok vatandaş, aslında bu ek ücretin yasal olmadığını bilmiyor.

Yasal düzenlemelere göre, işletmelerin kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapan müşterilerden "komisyon", "hizmet bedeli" veya benzeri adlar altında ek ücret talep etmeleri yasak. Kanun açıkça, işletmelerin kartlı ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğunu ve bu işlemlerden dolayı müşteriden herhangi bir ilave ücret isteyemeyeceğini belirtiyor. Bu kurala aykırı hareket eden işletmeler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Özellikle düşük kâr marjı ile çalışan bazı küçük işletmeler, ödeme sistemlerinden alınan yüksek komisyon oranları nedeniyle, bu farkı tüketiciye yansıtmaya çalışıyor. Bu uygulama en çok tütün ürünleri, bakkaliye ve benzeri sektörlerde görülüyor. Satıcılar, ürünlerin satışından zarar ettiklerini öne sürerek kartla ödemeye ek ücret talep edebiliyor. Ancak bu durum hem tüketici hakkı ihlali oluşturuyor hem de kayıt dışı işlemleri teşvik ediyor.

TÜKETİCİLER HAKLARINI ARAYABİLİR

Kartla ödeme sırasında ek ücret ödeyen tüketiciler, bu bedelin yasal olmadığını bilerek harekete geçebilir. Komisyon ya da hizmet bedeli adı altında alınan tutarlar için tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvurularla, ödenen tutarın faiziyle birlikte iadesi talep edilebiliyor.

2025 yılı itibarıyla, 149.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetlerinin yetki alanında değerlendiriliyor. Ayrıca şikâyetler ilgili banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na da iletilebiliyor.