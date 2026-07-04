Kredi kartı kullanıcılarının büyük bölümü, mobil bankacılık uygulamasında "Öde" butonuna bastığı anda borcun kapandığını düşünüyor. Bankacılık sisteminde ödeme süreci her zaman aynı hızda tamamlanmıyor. Son ödeme gününde gerçekleştirilen işlemler, bankalar arasındaki para transferi ve kayıt süreçleri nedeniyle gecikmeli olarak sisteme yansıyabiliyor.

Bu durum fark edilmeden gecikme faizi ve kredi notunda düşüş gibi sonuçlar doğurabiliyor.

AKŞAM SAATLERİ VE HAFTA SONLARINDA RİSK ÇOĞALIYOR

Mesai bitimine yakın saatlerde ya da hafta sonu yapılan ödemeler, bankaların kayıtlarına bir sonraki iş günü tarihiyle geçebiliyor. Kullanıcı ödemesini zamanında yaptığını düşünse de sistemde borç gecikmeli ödenmiş olarak görünebiliyor. Bu nedenle son ödeme gününü beklemek çeşitli riskleri beraberinde getiriyor.

BİR GÜNLÜK GECİKME BİLE ETKİLİ OLABİLİYOR

Uzmanlara göre tek günlük gecikme bile finansal geçmiş üzerinde olumsuz iz bırakabiliyor. Banka kayıtlarına gecikmeli ödeme olarak işlenen işlemler, ilerleyen dönemde yapılacak kredi başvurularını etkileyebiliyor.

Konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, kredi notundaki düşüş nedeniyle daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabiliyor. Bazı başvurular olumsuz sonuçlanabiliyor.

GECİKME FAİZİYLE KARŞILAŞMA RİSKİ VAR

Kart borcunun tamamı ödenmiş olsa bile, ödeme son ödeme tarihinden sonra bankanın kayıtlarına geçtiğinde gecikme faizi uygulanabiliyor. Bir sonraki hesap özetinde beklenmeyen ek masraflar ortaya çıkabiliyor.

BAŞKA BANKADAN YAPILAN ÖDEMELERDE DİKKATLİ OLUN

Kredi kartı borcunun farklı bir bankadaki hesap üzerinden ödenmesi durumunda işlem süresi uzayabiliyor. Bankalar arası para transferlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ödeme aynı gün tamamlanmayabiliyor.

Mesai saatleri dışında verilen EFT talimatları da işlemin bir sonraki iş gününe kalmasına neden olabiliyor.

UZMANLAR "2 GÜN ÖNCE ÖDEYİN" DİYOR

Finans uzmanları, kredi kartı borçlarının son ödeme tarihinden en az iki gün önce ödenmesini öneriyor. Bu yöntem, olası teknik aksaklıklara karşı güvenli bir önlem sağlıyor. Gecikme faizi riskini azaltırken kredi notunun korunmasına da katkı sunuyor.

Son ödeme tarihini beklemek birkaç saatlik zaman kazandırsa da oluşabilecek faiz yükü ve kredi notundaki olası düşüş, çok daha büyük maddi kayıplara neden olabiliyor.