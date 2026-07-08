Türkiye'de kredi kartı kullanımı yaygınlaşırken, yıllık kart aidatlarına yapılan zamlar ve nakit iade yerine sunulan taahhüt şartları yeni bir tartışma konusu başlattı. Son dönemde yüzde 70'e varan oranlarda artış gösteren kart ücretleri karşısında tüketiciler yasal haklarını araştırmaya başladı.

YILLIK ÜCRETLER 2 BİN TL SINIRINI AŞABİLİYOR

Bankaların yıllık işletim ücreti adı altında tahsil ettiği rakamların 2 bin Türk Lirası sınırını aşması, şikayet platformlarında ve sosyal medyada paylaşılan kart ekstresi örnekleriyle görünür hale geldi.

Bir banka müşterisinin paylaştığı bilgilere göre, kart aidatının iadesini talep eden tüketiciye banka tarafından 108 bin liralık harcama taahhüdü şartı koşuldu. Bu harcama limitine ulaşılamaması durumunda ise eksik kalan tutarın doğrudan ücret olarak tahsil edileceği aktarıldı. Bir başka örnekte ise, 1,5 yıldır kullanılmayan ve süresi dolmasına rağmen yenisi adrese ulaştırılmayan bir karta 2 bin liralık aidat borcu yansıtıldığı belirtildi.

HER BANKA AİDATSIZ KART SUNMAK ZORUNDA

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğ’e atıfta bulunarak yasal çerçeveyi hatırlattı. Bankaların kart aidatı alma hakkı olduğunu ancak bu durumun sınırsız bir serbestlik anlamına gelmediğini belirten Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılması gereken şey bir müzakeredir, yani pazarlıktır. Banka tüketiciyi önceden bilgilendirmek ve onayını almak mecburiyetindedir; fakat uygulamada ücretler doğrudan tahsil ediliyor. Unutulmamalıdır ki yasa açıkça, 'Her banka, tüketiciye aidatsız kredi kartı vermek zorundadır' der."

180 GÜN HAREKETSİZ KALAN KARTLARDAN ÜCRET ALINAMAZ

Mevzuata göre, 180 gün (6 ay) boyunca hiçbir şekilde kullanılmayan kredi kartlarından yıllık kart aidatı tahsil edilmesi yasal olarak mümkün değil. TÜDER, bu durumda olan tüketicilerin haksız kesintilere karşı yasal haklarını araması gerektiğinin altını çiziyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla Türkiye genelindeki kredi kartı ve banka kartı toplam sayısı 147 milyon 633 bin 729'a ulaştı. Kart sayısındaki artışla beraber şikayetlerin de yoğunlaştığını ifade eden TÜDER, yıllık kart ücretlerinin tamamen yürürlükten kaldırılması talebini yineliyor.

BANKALAR ARASINDA STANDART BİR TARİFE BULUNMUYOR

Kart aidatlarındaki artışların arka planına değinen Levent Küçük, bankaların ortak bir ücret tarifesi bulunmadığını, genel müdürlüklerin farklı politikalar izlediğini belirtti. Küçük, kart ücretlerinde en az yüzde 50 artış yaşandığını, bankadan bankaya değişen rakamlar söz konusu olmakla birlikte zam oranının yüzde 70’e kadar çıktığını aktardı.

ADIM ADIM KREDİ KARTI AİDATI İADE SÜRECİ

Kartınızdan haksız aidat kesilmesi durumunda bu parayı geri almak ya da iptal ettirmek için uygulayabileceğiniz resmi adımlar şu şekildedir:

1. BANKA MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLE GÖRÜŞME

Ekstreye yansıyan aidat ücretine itiraz etmek için öncelikle ilgili bankanın çağrı merkezi aranmalıdır. Bankalar, müşteri kaybını önlemek adına bu ücreti nakit olarak iade edebilir ya da kart puanı şeklinde teklifler sunabilir. Ücretin doğrudan iade edilmemesi durumunda, yasal bir hak olan "aidatsız kredi kartı" seçeneğine geçiş talebi iletilebilir. Özellikle maaş müşterisi olan ya da uzun yıllardır aynı finans kuruluşu ile çalışan kişilerin pazarlık süreci daha hızlı sonuçlanabilmektedir.

2. E-DEVLET ÜZERİNDEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Bankanın iade talebini reddetmesi durumunda tüketiciler, ikamet ettikleri ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya elektronik ortamda e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu" yazılır.

Açılan başvuru formu doldurulur ve aidat kesintisinin yer aldığı hesap ekstresi sisteme eklenerek yasal süreç başlatılır.

Uygun şartların oluşması durumunda, Borçlar Kanunu kapsamında geriye dönük 10 yıla kadar olan kart aidatlarının iadesi için de yasal süreç işletilebilmektedir.

3. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB) BAŞVURUSU

e-Devlet başvurusuna alternatif bir diğer kanal olarak, tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde yer alan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti sayfasına da itiraz taleplerini resmi olarak iletebilmektedir.