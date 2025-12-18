Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının firmalar ve bankalar tarafından müşteriyi elde tutmak ve alışverişi teşvik etmek amacıyla sunulduğunu hatırlattı. Marketten akaryakıta, giyimden ulaşıma kadar birçok alanda kullanılan bu kartlarda ödül ve indirimler tüketici için cazip avantajlar sağlıyor.

Ancak yıl sonunda bazı firmaların para puanları sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırması, yeterli bilgiye sahip olmayan tüketicilerin mağdur olmasına yol açabiliyor. Güllü bu noktada, tüketicilerin kartlarında biriken puanları kontrol etmeleri ve devredilmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini vurguladı.

“B İ LG İ LEND İ RME YAPILMASIYSA S Ö Z KONUSU PARA PUANLAR S İ L İ NEMEYCEKT İ R ”

Güllü, bazı firmaların yıl sonu yaklaşırken kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını ancak birçok firmanın bu uyarıyı tüketiciye iletmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bazı firmalar, tüketicilerini hem mağdur etmemek hem de alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor. Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir. Borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir.

Dolayısıyla önceden ilan edilmemişse yani tüketici o kampanyaya girerken o kartı kullanırken 'şu tarihte istifade edemezsen hakların silinecektir' şeklinde bildirilmemişse, alınacak bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam ifade etmez. Böyle bir bildirim yoksa veya kampanyanın başında belli bir tarih belirtilerek sonlanacağı açıklanmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur” şeklinde açıklamada bulundu.

B İ LG İ LEND İ RME T Ü KET İ C İ N İ N TEMEL HAKKI

Tüketicinin kartı alırken veya kampanyaya katılırken bilgilendirilmiş olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Güllü, puanların silinebilmesi için firmaların makul bir süre önceden açık ve anlaşılır bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

Aksi durumda, puanların silinmesinin mümkün olmayacağını belirterek, “Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır” dedi.

“ T Ü KE T İ C İ 10 YIL BOYUNCA HAK ETT İĞİ PARALARI KULLANAB İ L İ R ”

Yıl sonu yaklaşırken tüketicilere bir kez daha çağrıda bulunan Güllü, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kredi kartında olduğu gibi sadakat kartlarında da biriken puanların unutulmamasını, kullanılmasını öneriyoruz. Bankaların ve şirketlerin verdiği kartlarda biriken puanlar, tüketicinin kazanılmış hakkıdır. O puanların silinmesi hukuka aykırıdır. Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir. Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan silinen para puanların kendilerine geri ödenmesi için 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan miktarlar için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvuru yapabilirler” dedi.

SON 13 G Ü N UYARISI

Uzmanlar, 31 Aralık öncesinde kartlardaki puanların kontrol edilmesini ve mümkünse kullanılmasını öneriyor. Aksi halde tüketiciler, haklarını aramak için yasal süreçle karşı karşıya kalabilir. Yıl bitmeden yapılacak basit bir kontrol, önemli bir kaybın önüne geçebilir.