Günlük hayatta milyonlarca kişinin kullandığı banka hesapları ve kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Bankacılık sektöründe uzun yıllar gişe görevlisi olarak çalışan Rachael P., sözleşmelerdeki gizli detayları anlatarak müşterilerin her gün farkında olmadan karşı karşıya kaldığı finansal tuzakları ve bankaların asla açıkça anlatmadığı gerçekleri ifşa etti.

KÜÇÜK YAZILARA DİKKAT ETMEYENİN PARASI ERİYOR

Banka sözleşmelerinin altında yer alan ve okunmadan kredi kartı almak için imzalanan ince yazılar, müşterilerin en büyük maliyet kalemi haline geliyor. Rachael, "O sözleşmeler yasal bir bağlayıcılık taşır ve imzaladığınız an her şartı kabul etmiş sayılırsınız" diyerek uyarıyor. Mantığa yatmayan ya da anlaşılmayan her maddenin şubeden ayrılmadan sorulması şart; zira gizli masraflar tam da bu satırlara gizleniyor.

HESAP KAPATMAK DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR KOLAY DEĞİL

Çoğu kullanıcı içindeki parayı sıfırladığında hesabın kapandığını sanıyor ancak gerçek bambaşka. Birçok finans kuruluşu kapatma işlemi için şahsen başvuru, özel dilekçe ve hatta kapatma masrafı talep edebiliyor. Daha da tehlikelisi, iptal edilmeyen otomatik ödeme talimatları hesabın eksiye düşmesine ve sürpriz borçlarla karşılaşılmasına yol açıyor.

ÜCRETSİZ DİYE SUNULAN HESAPLARDA BÜYÜK TUZAK

Reklamlarda sıkça öne çıkarılan "ücretsiz hesap" vaatleri genellikle gerçeği yansıtmıyor. Bu hesaplar çoğu zaman belirli bir minimum bakiye tutma zorunluluğu, işlem limitleri veya farklı isimler altında tahsil edilen aidatlarla geliyor. Okunmayan detaylar, ücretsiz denilen hesabı en pahalı bankacılık ürününe dönüştürebiliyor.

HESAP AYARLARINDA BU ÖZELLİĞİ HEMEN KAPATIN

Hesapta bakiye yokken işlemlerin devam etmesini sağlayan limit aşım veya avans özellikleri, bankalar tarafından bir jest gibi sunulsa da aslında vatandaşı yüksek faiz ve ceza ücretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, fahiş ek masraflarla karşılaşmamak için bu özelliği hesap ayarlarından tamamen kapatması gerektiği konusunda uyardı.

PARAYA BLOKE KOYULABİLİYOR

Banka kartıyla otel rezervasyonu yaparken, araç kiralarken veya benzin istasyonlarında ödeme yaparken hesapta harcanan tutarın çok üzerinde bir meblağ bloke edilebiliyor. Şirketlerin güvence amacıyla koyduğu bu geçici blokeler, paranın günlerce kullanılamamasına ve hesap sahibinin nakitsiz kalmasına neden olabiliyor.

KREDİYİ ERKEN KAPATMAK HER ZAMAN KAZANDIRMIYOR

Borcu bir an önce bitirme isteği finansal açıdan her zaman en doğru hamle olmayabiliyor. Bazı kredi türlerinde erken kapama cezaları devreye girerken, düzenli ödeme geçmişinin aniden sonlanması kredi notunun gelişim hızını yavaşlatabiliyor. Uzmanlar, toplu ödeme yapmadan önce erken kapama maliyetlerinin titizlikle hesaplanması gerektiğinin altını çiziyor.

KİŞİSEL BİLGİLER PAZARLAMA HAVUZUNA DÖNÜYOR

Hesap açılışında hızla onaylanan metinler arasında, müşteri verilerinin üçüncü taraf şirketlerle paylaşılabileceğine dair onay kutuları bulunuyor. Telefonlara gelen bitmek bilmeyen reklam aramaları ve mesajların ardında bu izinler yatıyor. Müşterilerin bu onayları diledikleri zaman mobil bankacılık üzerinden tek tıkla iptal etme hakkı bulunuyor.