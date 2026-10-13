Gençlik yıllarında sınırsızca harcadığı paralar yüzünden 30 yaşına devasa bir borç yüküyle giren Jake Shuttleworth, uyguladığı özel finansal stratejiyle kaderini değiştirmeyi başardı. Cornwall kentinde yaşayan 31 yaşındaki Jake Shuttleworth, üniversite döneminde başlayan ve sonraki yıllarda "şimdi al, sonra öde" uygulamaları, festival biletleri, konserler ve pahalı teknolojik cihazlarla devasa bir borç kriziyle karşı karşıya kaldı. 29 yaşına geldiğinde elinde hiçbir birikim olmadığını ve 24.000 sterlinlik (1 milyon 570 bin 183 TL) bir borçla karşı karşıya kaldığını fark eden genç adam, hayatını değiştirecek o yöntemi devreye soktu.

BU BORÇLARA ÖNCELİK VERDİ

Jake’in 26.000 sterlinlik (1 milyon 701 bin 417 TL) yıllık ana maaşına rağmen sadece 18 ayda tüm borçlarını ödemesini sağlayan tüyo, finans dünyasında "Çığ Yöntemi" (Avalanche Method) olarak öne çıktı. Klasik yöntemlerin aksine bu sistemde; ödenen toplam faiz yükünü en aza indirmek için en yüksek faiz oranına sahip olan borca öncelik veriliyor. Yüksek faizli borç kapandıkça serbest kalan para, bir sonraki borca devredilerek kar topu gibi büyüyen bir ödeme gücü (çığ etkisi) yaratıyor.

‘HER AY FARKLI BİR BORCU ÖDER HALE GELDİM’

Aylık net gelirini artırmak için ek bir işte çalışmaya başlayan ve aylık kazancını 2.500 sterline (163 bin 561 TL) çıkaran Jake, hayatını baştan sona değiştiren borç ödeme yönteminin detaylarını anlattı. Bir Excel tablosu oluşturup faturalarımı, kiramı ve mutfak masraflarımı en ince ayrıntısına kadar yazdım diyen Jake, “Yüksek faizli kredimi erken kapattığımda elimde her ay fazladan 700 sterlin kalmaya başladı. Bu parayı diğer borçlara yönlendirdim. Öyle bir an geldi ki neredeyse her ay farklı bir borcumun tamamen bittiğini gördüm” açıklamasında bulundu.

1,5 YILDA TÜM BORCUNU ÖDEDİ

Geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkardığını belirten genç adam, okul yıllarında ve 20'li yaşlarında ciddi bir finansal okuryazarlık eksikliği yaşadığını vurguladı. Yıllarca konserlerden festival turlarına kadar sadece "deneyim" odaklı yaşadığını söyleyen Jake, "Kredi kartları ve ertelemeli ödemeler bana gerçek para gibi gelmiyordu. Ancak 30 yaşıma girmek üzereyken arkama baktığımda son 10 yıllık çalışmamın sıfırlandığını gördüm. Bu kriz anı beni uyandırdı" dedi. Jake Shuttleworth, 18 ay gibi rekor bir sürede sıfırladığı borç deneyimini paylaşarak, kendisiyle aynı duruma düşen gençlere erken yaşta finansal disiplin kazanmaları yönünde çağrıda bulunuyor.