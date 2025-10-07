BDDK’nın “tavsiye niteliğinde” aldığı karar uyarınca, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Yapılandırmada, Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanıyor.

10 EKİM TARİHİNDE SONA ERİYOR

10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsayan düzenleme kapsamında başvurular 3 aydır devam ediyor. Ancak sürecin bitimine artık yalnızca 3 gün kaldı. 10 Ekim 2025 itibarıyla yapılandırma imkanı sona erecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR?

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kredi kartı borçları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmeyen tüm bireysel kart borçları yapılandırılabiliyor.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yapıldı. Önceden yalnızca 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

YAPILANDIRMA TARİHİ DİKKATE ALINACAK

Düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, yapılandırma esas alınırken karar tarihindeki değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınacak. Böylece, gecikmesi olmasa bile daha önce yapılandırılmış krediler de yeniden yapılandırılabilecek.

BORÇLULARA SON UYARI YAPILDI

Uzmanlar, ödeme zorluğu yaşayan vatandaşların son günleri beklemeden başvuru yapmalarını öneriyor. Yapılandırma, borçların daha uzun vadeye yayılmasını ve düzenli bir ödeme planı oluşturulmasını sağlıyor.

Uzmanlar ayrıca, borcunu yapılandırmayan kişilerin ciddi risklerle karşılaşabileceğini belirterek, şu uyarılarda bulunuyor:

Asgari ödeme dahi yapılmadığında temerrüt riski doğacak,

Kredi notu düşecek,

Faiz yükü giderek artacak.

Ayrıca 10 Ekim’den sonra yeni bir düzenleme beklenmediği de belirtildi.