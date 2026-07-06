

Bankaların her yıl düzenli olarak güncellediği kredi kartı yıllık üyelik ücretlerine bu yıl da büyük bir artış yansıdı. Cüzdanında kredi kartı taşıyan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni tarifeler, kart sahiplerinin bütçesini zorlamaya başladı.

ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 60 SEVİYESİNE ULAŞTI

Yeni dönemle birlikte bankalar, kart türlerine göre aidat oranlarında ciddi fiyat artışlarına gitti. Yapılan son güncellemeler incelendiğinde, rakamlar bankadan bankaya ve kartın segmentine göre farklılık gösterse de genel olarak ortalama yüzde 60 oranında bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıla kıyasla cep yakan bu artışlar, şimdiden kart kullanıcılarının ekstrelerine yansıdı.

RAKAMLAR BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Bankacılık sektöründeki rekabet ve müşteri politikaları nedeniyle her banka farklı bir fiyatlandırma stratejisi izliyor. Bazı özel bankaların yüksek limitli veya özel avantajlar sunan "premium" kartlarında yıllık aidat ücretleri binlerce lirayı bulurken, kamu bankalarında ve daha standart kartlarda bu oranlar nispeten daha makul seviyelerde tutuluyor.

Bununla birlikte, yasal bir zorunluluk olarak bankaların müşterilerine "aidatsız kredi kartı" seçeneği sunması da gerekiyor. Yüksek aidat ödemek istemeyen kullanıcılar, bankalarından bu kart tipine geçiş talep edebiliyor.

ÖDENEN AİDATLARIN İADESİ MÜMKÜN

Öte yandan kart ekstresinde yüksek yıllık ücret gören tüketiciler için yasal yollar açık. Tüketicilerin ilk olarak kartın ait olduğu bankanın müşteri hizmetleri kanalıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

Bankalar, müşteri kaybını önlemek amacıyla belirli bir süre harcama taahhüdü ya da yeni bir otomatik fatura talimatı karşılığında ücreti iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise aidat tutarı kadar bakiye, müşterinin kartına "para puan" olarak iade edilerek mağduriyet gideriliyor.

BANKA GERİ ADIM ATMAZSA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DEVREDE

Bankayla yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması durumunda ise yasal süreç başlıyor. Kart sahipleri, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla hiçbir masraf ödemeden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabiliyor.

Yıllık ücretin yansıtıldığı döneme ait ekstre belgesiyle yapılan bu başvurularda, sözleşmede "haksız şart" unsuru tespit edilmesi halinde heyetler çoğunlukla tüketici lehine karar vererek ücretin iadesini sağlıyor.