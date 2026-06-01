"Gelecekte daha pahalı olacak" endişesiyle harcamaların öne çekildiği ve bankaların cazip erteleme kampanyalarıyla alışveriş iştahının zirve yaptığı bayram dönemi geride kaldı. Geride kalan finansal tortu, milyonlarca tüketicinin masasında duruyor.

Kredi kartlarının sunduğu geçici konfor alanı, yerini sert bir gerçekliğe bıraktı. Finans uzmanlarına göre, tüketiciler artık borcu değil, sadece günü kurtarmak adına nakit akışını yönetmeye çalışıyor.

ADIM ADIM BÜTÇE ÇIKMAZI

Uzmanlar, bayram bütçelerinin kontrolden çıkmasını şu temel nedenlere bağlıyor:

Ertelenmiş Tüketim ve Sosyal Baskı: "Yılda bir kez" düşüncesiyle yapılan plansız tatil ve hediye harcamaları bütçe disiplinini gevşetti.

Görünmez Harcamalar: Temassız ve tek tıkla ödemeler nakit çıkışı hissettirmediği için harcama iştahını artırdı. Birçok kişi kredi kartını ek gelir gibi kullanmaya başladı.

Ödeme Zamanı İllüzyonu: "Şimdi al, 3 ay sonra öde" gibi kampanyalar harcamayı ucuzlatmadı, sadece maliyetin hissedildiği anı geciktirerek sonraki ayların bütçesini ipotek altına aldı.

ASGARİ ÖDEME SARMALINDAN ÇIKIŞ REÇETESİ

Asgari ödeme tutarı bile ödenemiyorsa, bu durum borcun sürdürülemez hale geldiğinin işaretidir. Uzmanların bu sarmalı durdurmak için önerdiği acil adımlar şunlar:

Zorunlu Olmayan Harcamaları Durdurun: Tüketimde sosyal statü arayışından uzaklaşılmalı; giyim ve tatil gibi ikinci derece ihtiyaçlar askıya alınmalıdır.

Dürüst Bir Analiz Yapın: Aylık net gelir ile kira, fatura, eğitim gibi zorunlu giderler hesaplanmalı, eldeki nakit öncelikle kart borcuna aktarılmalıdır.

Alarm İşaretlerine Dikkat Edin: Gıda gibi en temel ihtiyaçların bile asgari ödeme sistemiyle dolaylı olarak taksitlendirilmesi, bütçe için ciddi bir tehlike sinyalidir.

YAPILANDIRMA VE KAPATMA KREDİLERİNDE %15 MALİYET UYARISI

Resmi yapılandırma başvuru süreleri geride kaldığı için şu an doğrudan bir yapılandırma imkanı bulunmuyor. Ancak bazı bankalar borçları tek bir çatı altında toplamak için "borç transfer kredisi" sunuyor.

Uzmanlar, bu kredilerin vadeyi uzatarak nefes aldırdığını ancak tüketiciye yıllık %10 ila %15 oranında ek maliyet getirdiğini hatırlatıyor.

Önümüzdeki yaz tatilinde benzer bir mali kriz yaşamamak için kredi kartı limitini "harcanacak para" değil, "acil durum likiditesi" olarak görmek gerekiyor. Finansal sağlığı korumanın altın kuralı ise net: Kredi kartı toplam limiti, net aylık gelirin 2 katını aşmamalıdır.