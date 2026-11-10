Kayseri'de sahte ceza bildirimi üzerinden dolandırılan bir tüketicinin kredi kartı limiti, bilgisi ve onayı dışında 22 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi. Kartından 72 bin 572 lira harcanan tüketici, bankaya yaptığı itirazdan sonuç alamayınca hakem heyetine başvurdu. İnceleme sonucunda bankanın söz konusu zararı karşılamasına karar verildi.

KREDİ KARTI LİMİTİ BİR ANDA 400 BİN LİRAYA ÇIKTI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan M.A, 23 Haziran 2026 tarihinde cep telefonuna gelen sahte ceza bildirimi mesajındaki bağlantıya tıkladı. 102 lira 37 kuruşluk ödeme yapmak isteyen tüketici, bu sırada kredi kartından yüksek miktarda para çekildiğini fark etti.

Yapılan işlemle birlikte normalde 22 bin lira olan kredi kartı limitinin de bilgisi dışında 400 bin liraya yükseltildiği anlaşıldı. Kartından 72 bin 572 lira 16 kuruş harcanan M.A, bankaya başvurarak işlemin iptal edilmesini ve zararının karşılanmasını istedi.

BANKANIN 3D SECURE SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Bankanın itirazı reddetmesi üzerine tüketici, Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Banka ise savunmasında işlemin 3D Secure şifresiyle gerçekleştirildiğini, kart bilgilerinin korunmasından müşterinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan incelemede, tüketicinin son altı ay içerisinde herhangi bir limit artışı talebinde bulunmadığı banka kayıtlarıyla belirlendi.

Heyet, tüketicinin onayı olmadan gerçekleştirilen limit artışının dolandırıcılık işlemine zemin hazırladığını değerlendirdi. Bankanın güvenlik önlemlerindeki eksikliğini hizmet kusuru olarak gören heyet, 72 bin 572 lira 16 kuruşluk zararın banka tarafından tüketiciye ödenmesine hükmetti.

'LİMİT ARTIŞI BANKA TARAFINDAN ANINDA ENGELLENMELİYDİ'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bankaların olağan dışı işlemleri tespit ederek müşterilerini koruması gerektiğini belirten Şahin, limit artışının şüpheli bir işlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşın kredi kartı limiti 22 bin lira. Bir anda gönderilen bir linke tıklayarak anında 400 bin liraya çıkan ve hemen akabinde de 72 bin küsur liralık bir para çekimi mevcut. Burada şüpheli bir işlem var. Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartını kullanırken anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi, orada bir tedbir koymalıydı. Güven kurumu tüketiciyi korumalı. Güvenlik sisteminin zaten böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir. Yani bankanın savunmasındaki, 'Ben 3D Secure güvenlik sistemi dolayısıyla bunu kabul ettim' demesi bankaya haklı çıkartmaz. Zaten hakem heyeti de burada olağan dışı bir talepten, işlemden dolayı bankanın haksız olduğunu ve parayı tüketiciye ödemesi gerektiği kanaatine varıyor. Güvenlik sistemini sağlam yapmaması ve bundan dolayı oluşan tüketici zararlarında bankanın sorumlu olduğuna Yargıtay tarafından, mevzuatlar tarafından ve en sonunda Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiğine şahit oluyoruz. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar."

DOLANDIRICILIK MAĞDURLARINA YAZILI BAŞVURU UYARISI

Şahin, banka ve kamu kurumlarının adını kullanarak hazırlanan sahte ödeme bağlantılarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Şüpheli mesajlarla karşılaşan kişilerin bağlantılara tıklamak yerine ilgili kurumla doğrudan iletişim kurmasını önerdi.

Dolandırıcılık şüphesi yaşayan tüketicilerin başvurularını yalnızca telefon üzerinden yapmakla yetinmemesi gerektiğini belirten Şahin, e-posta ve diğer yazılı iletişim kanallarının da kullanılmasını tavsiye etti. Böylece yapılan itiraz ve başvuruların kayıt altına alınarak olası hukuki süreçlerde belge olarak sunulabileceğine dikkat çekti.