Kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyerek kalan bakiyeyi sonraki aya aktarmak, ilk bakışta bütçeyi rahatlatan bir yöntem gibi görünebilir. Fakat bu alışkanlık, zamanla borcun katlanmasına neden oluyor. Faiz ve yasal kesintiler eklendiğinde kredi kartı borcunun yıllık maliyeti yüzde 70 seviyesini aşabiliyor.

ASGARİ ÖDEME BORCU KÜÇÜLTMEYEBİLİR

Kredi kartı kullanıcılarının en sık yaptığı hatalardan biri, ekstrede belirtilen asgari ödeme tutarını yatırdıktan sonra kalan borcu önemsememek oluyor. Oysa asgari tutarın ödenmesi, borcun kapandığı anlamına gelmiyor. Ödenmeyen bakiye bir sonraki döneme aktarılırken üzerine faiz işlemeye devam ediyor. Bu durum birkaç ay boyunca tekrarlandığında kart sahibinin ödemesi gereken toplam tutar giderek büyüyor. Başlangıçta yönetilebilir görünen borç, bir süre sonra aylık gelirin önemli bir bölümünü tüketebiliyor.

AYLIK FAİZİN YILLIK MALİYETİ YÜZDE 70'İ GEÇİYOR

Kredi kartı borcunda asıl dikkat edilmesi gereken nokta, faiz oranlarının vergilerle birlikte hesaplanması. Örneğin dönem borcu 30 bin lira ile 180 bin lira arasında olan bir kartta asgari ödeme yapıldıktan sonra kalan tutara aylık yüzde 3,75 akdi faiz uygulanması durumunda, BSMV ve KKDF kesintileriyle birlikte aylık maliyet yaklaşık yüzde 4,88'e ulaşıyor.

Bu maliyetin her ay tekrarlanması halinde yıllık toplam yük yüzde 70 seviyesini aşabiliyor. Üstelik borç kapatılmadıkça faiz hesaplaması da devam ediyor. Böylece kart sahibinin ödediği tutarın önemli bir bölümü ana borcu azaltmak yerine faiz ve vergilere gidebiliyor.

KÜÇÜK ÖDEMELER BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRABİLİR

Asgari ödeme alışkanlığının en büyük riski, kart sahibine borcunu kontrol altında tuttuğu hissini vermesi. Ekstredeki zorunlu tutarın yatırılmasıyla ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiği düşünülse de geride kalan bakiye yeni döneme taşınıyor.

Üstüne yeni alışverişler de eklendiğinde borcun hangi noktaya ulaştığını takip etmek zorlaşabiliyor. Bu nedenle kredi kartında yalnızca asgari tutara odaklanmak yerine toplam dönem borcunu ve bir sonraki ay ödenecek tutarı hesaba katmak gerekiyor.