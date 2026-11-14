Yıl boyunca yapılan alışverişlerden biriken para puan, mil ve ödül bakiyeleri için takvimler daralıyor. Yıl sonuna yaklaşık 45 günlük bir süre kalırken, bankaların ve çeşitli markaların sadakat programlarında biriken puanların yeni yıla devretmeyip sıfırlanma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Pek çok kart kullanıcısı hesabında ne kadar puan biriktiğinden ya da bu bakiyelerin hangi tarihte geçerliliğini yitireceğinden habersiz.

Uzmanlar ise yılın son günlerine sıkışmamak ve kazanılmış hakları kaybetmemek için şimdiden kontrol yapılması gerektiği görüşünde.

SADECE KREDİ KARTLARI DEĞİL, MARKET VE AKARYAKIT KARTLARI DA LİSTEDE

Silinme riski yalnızca banka ve kredi kartlarıyla sınırlı değil. Günlük hayatta sıkça kullanılan hemen her sadakat programında benzer bir son kullanma tarihi kuralı işleyebiliyor. Yıl bitmeden mutlaka göz atılması gereken başlıca hesaplar şunlar:

-Kredi kartı ve banka kartı ödül bakiyeleri

-Zincir marketlerin sadakat uygulamalarındaki puanlar

-Giyim mağazaları ve AVM'lere ait müşteri kartları

-Akaryakıt istasyonlarının puan sistemleri

-Uçuş milleri ve marka özelindeki ödül programları

PUANLARIN SIFIRLANMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü'nün de dikkat çektiği üzere, kampanya başında süresi belirtilmeyen puanların yıl sonunda tek taraflı bir SMS ile silinmesi tüketici hakları açısından tartışmalı. Ancak yine de sürpriz bir kayıpla karşılaşmamak için süreci şansa bırakmamakta fayda var.

1. Bakiyeleri tek tek tarayın: Bankanızın mobil

uygulamasına girerek kredi ve banka kartlarınızdaki kullanılabilir puan ve mil tutarını kontrol edin. Market ve akaryakıt uygulamalarını da unutmayın.

2. Yeni yıla devir şartını öğrenin: Biriken puanlarınızın 31 Aralık'tan sonra silinip silinmeyeceğini uygulama içindeki kampanya detaylarından veya müşteri hizmetlerinden teyit edin.

3. Ekran görüntüsü almayı ihmal etmeyin: Olası bir anlaşmazlık durumunda elinizde kanıt bulunması için mevcut puan bakiyenizin ekran görüntüsünü kaydedin; gelen bilgilendirme SMS'lerini veya e-postalarını silmeyin.

4. Son günü beklemeden harcayın: Eğer puanlarınızın yıl sonunda sıfırlanacağı kampanya koşullarında açıkça yer alıyorsa, yılbaşı yoğunluğuna kalmadan bakiyenizi temel ihtiyaçlarınız için değerlendirin.

HABERSİZ SİLİNEN PUANLAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Kampanya başlangıcında hiçbir süre sınırı belirtilmemesine rağmen puanlarınız yıl sonunda bilginiz dışında sıfırlanırsa yasal hakkınızı arayabilirsiniz.

Böyle bir durumda ilk olarak ilgili banka veya işletmeye yazılı bir itiraz dilekçesi sunmak gerekiyor. Olumsuz yanıt alınması halinde ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak silinen puanların iadesini talep etmek mümkün.