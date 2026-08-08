Siber güvenlik ve bankacılık uzmanları, kredi kartı ile banka kartı kullanıcılarını şifre belirlerken yaptıkları kritik bir hata konusunda uyardı. Yapılan araştırmalara ve dolandırıcılık analizlerine göre, kart şifrelerinde en sık tercih edilen ancak güvenlik açısından en riskli kabul edilen rakamın 0 olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcıların ve otomatik şifre kırma yazılımlarının hedefinde ilk olarak bu rakamı içeren kombinasyonlar yer alıyor.

0 RAKAMI NEDEN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR?

Bu rakamın kart şifrelerinde büyük bir güvenlik açığı yaratmasının temelinde insan psikolojisi ve tahmin edilebilir alışkanlıklar yatıyor. Kullanıcılar şifre oluştururken 0 rakamını genellikle dizilimlerin başına veya sonuna eklemeye oldukça yatkındır. Bu durum, kartı ele geçiren kötü niyetli kişilerin veya şifre kırma algoritmalarının ilk denediği kombinasyonları oluşturur. Bunun yanı sıra pek çok kişi şifre olarak doğum yılını ya da gün ve ay bilgisini tercih etmektedir. İçinde bolca 0 barındıran bu tarihler, sosyal medya üzerinden yapılan basit bir bilgi toplama süreciyle bile kolayca tahmin edilebilir hale geliyor.

GÜVENLİ BİR KART ŞİFRESİ NASIL OLMALI?

Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için kart şifrelerini güncellerken bazı temel kurallara sadık kalmak hayati önem taşır. Öncelikle kolay tahmin edilebilir ardışık veya tekrarlayan sayılardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Bununla birlikte doğum yılı, memleket plakası veya takım kuruluş tarihi gibi kişisel verileri şifrelere yansıtmamak gerekiyor. En güvenli yöntem, şifrenin mantıksal bir örüntüye dayanmayan ve birbiriyle ilişkisi bulunmayan tamamen rastgele rakamlardan oluşturulmasıdır.