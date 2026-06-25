Gelişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de boyut değiştirdi. Son dönemde banka ve kredi kartı hırsızlıklarında yaşanan artış üzerine siber güvenlik uzmanlarından çok ciddi bir uyarı geldi. Yapılan veri analizleri, kullanıcıların şifre belirlerken psikolojik olarak belirli kalıplara sığındığını ve bu kalıpların başında da "1" rakamının geldiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, şifresinin içinde "1" rakamı barındıran kombinasyonların büyük bir kısmı, siber korsanların geliştirdiği yazılımlar tarafından dakikalar içinde kırılabiliyor.

NEDEN "1" RAKAMI BU KADAR TEHLİKELİ?

Siber güvenlik analistleri, kullanıcıların akılda kalıcı olması amacıyla en çok başvurduğu rakamın "1" olduğunu belirtiyor. Tehlikenin boyutunu ise şu şekilde açıklıyorlar:

Sıralı Kombinasyonlar: İçinde "1" geçen şifrelerin ezici bir çoğunluğu 1234, 1923, 1111 veya 1005 gibi doğum yılı ya da sıralı sayılardan oluşuyor.

Algoritma Kolaylığı: Hackerların kullandığı "Brute Force" (Kaba Kuvvet) adı verilen şifre kırma yazılımları, denemelere her zaman 1 ve 0 gibi temel dijital yapı taşlarından başlıyor.

Tarih Tuzağı: Kart sahipleri genellikle şifrelerini doğum yılı veya gün/ay şeklinde belirliyor. 19.. ile başlayan doğum yılları veya 01 ile başlayan ay kombinasyonları, dolandırıcıların elindeki datalarda ilk denenecekler listesinde yer alıyor.

Uzmalar "Siber saldırganlar artık rastgele şifre denemiyor. ellerinde toplumsal alışkanlıklara dair devasa algoritmalar var. Bir şifrenin başında, sonunda veya sıralı olarak içinde '1' rakamının yer alması, o şifrenin kırılma süresini saniyeler seviyesine indiriyor" şeklinde uyarıda bulunuyor.

"BENİM ŞİFREM KARMAŞIK" DİYENLER DE RİSK ALTINDA

Pek çok kullanıcı, şifresinin sadece 1234 gibi basit bir kombinasyon olmaması durumunda güvende olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar bu algının tamamen yanlış olduğunu vurguluyor.

Örneğin, kart sahibinin doğum tarihinden veya telefon numarasından bağımsız görünen ama içinde ardışık ya da tekrarlayan "1" barındıran (1453, 2021, 1818 vb.) şifreler de yapay zekâ tabanlı hackleme araçlarının en kolay çözdüğü şifreler arasında yer alıyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri kimlik bilgilerindeki "1" rakamıyla eşleşen kombinasyonları ilk sırada test ediyor.

PARANIZI KORUMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar, siber mağduriyet yaşamamak ve banka hesaplarının boşaltılmasını engellemek için kart sahiplerine şu acil adımları atmalarını öneriyor:

Hemen Değiştirin: Eğer şifreniz 1234, 1111, 1907 gibi bilinen kalıpları veya doğum yılınızı içeriyorsa hiç vakit kaybetmeden mobil bankacılık üzerinden değiştirin.

Anlamsız Kombinasyonlar Seçin: Şifrenizi belirlerken ardışık olmayan, hayatınızdaki özel tarihlerle (evlilik, doğum günü, memleket plakası) bağdaşmayan, tamamen rastgele rakamları tercih edin.

Aynı Şifreyi Kullanmayın: Birden fazla kredi ve banka kartınız varsa, hepsi için aynı şifreyi kullanma hatasına düşmeyin. Biri sızdırıldığında diğerlerinin de güvenliği tehlikeye girer.