Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu.

Düzenlemede, tüketicilere kullandırılan konut kredilerindeki ayrım ile ilgili önemli bir karar alındı.

Buna göre, konut kredilerinde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

C ENERJİLİ KONUTLAR DA AVANTAJLI KAPSAMA ALINDI

2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNE 48 AY VADE

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

KREDİ KART LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.