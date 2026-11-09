Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sistemindeki limit ve borç dökümünü içeren Risk Merkezi Raporu'nda kapsam genişletmesine gitti.

Gerçek ve tüzel kişilerin finansal geçmişlerini tek bir ekran üzerinden takip edebildikleri ücretsiz rapora, kredi süreçlerinin izlenebilirliğini artıran iki yeni veri başlığı dahil edildi.

BAŞVURUNUN YAPILDIĞI KANAL KAYITLARA YANSIYACAK

Sistemde devreye alınan yenilik doğrultusunda, bireysel müşterilerin kullandıkları veya başvurdukları kredilerin hangi platform üzerinden iletildiği bilgisi rapora eklendi.

Kullanıcılar; şube, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık gibi farklı kanallardan gerçekleştirilen başvuru süreçlerini "Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi" başlığı altında inceleyebilecek.

ŞİRKETLER İÇİN 10746 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ BİLGİLER ERİŞİME AÇILDI

Yapılan düzenleme, ticari işletmeler ve tüzel kişilerin raporlama süreçlerini de kapsıyor.

Yeni ekranla birlikte, gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kuruluşların 10746 sayılı Kurul Kararını aşan kredi bilgileri sisteme yansıtılmaya başlandı. Söz konusu veriler; ilgili bankanın adı ve belge eksikliğinin bulunduğu dönem bilgileriyle birlikte raporda yer alacak.

RAPORA ERİŞİM E-DEVLET ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR

Finansal kuruluşlardaki mevcut limit, borç ve başvuru durumunu gösteren güncel Risk Merkezi Raporu, herhangi bir ücret ödenmeksizin sorgulanabiliyor. Kullanıcılar raporlarına;

-e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr),

-e-Devlet mobil uygulaması,

-TBB Risk Merkezi'nin resmi internet adresi (www.riskmerkezi.org)

-üzerinden kimlik doğrulaması yaparak doğrudan ulaşabiliyor.