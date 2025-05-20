Kredi kartları ve tüketici finansmanına ilişkin düzenlemeler, son dönemde ekonomi yönetiminin odağında yer alıyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, BDDK’nın kredi kartlarına ilişkin yeni bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek, bu süreçte esneme adımlarının sinyalini verdi.

TGRT Haber'de konuşan Eryılmaz, BDDK’nın 2024 yılında kredi kartlarında nakit avans limitlerini düşürdüğünü, taksit sürelerini ise 12 aydan 3 aya indirdiğini hatırlattı. Bu sıkılaşmanın temel amacı enflasyonla mücadeleydi. Ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle artık bu sıkı politikanın esnetileceğine işaret eden Eryılmaz, “BDDK'nın haber akışlarına baktığımızda artık esneme gündeme getiriyor” dedi.

“Enflasyon riski yaratmadan, kademeli bir uygulama ile bu sıkılığın kaldırılacağını görüyoruz” diyen Eryılmaz, taksit sayılarının da aşamalı olarak artırılabileceğini ifade etti. İlk aşamada 3 ay olan vadenin 6 aya çıkarılabileceğini belirtti.

Eryılmaz, dar gelirli kesimin artık dayanacak gücü kalmadığını vurgularken, “Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda” ifadesini kullandı. Ek olarak, büyümede yavaşlama sinyalleri nedeniyle bu dönemde yapılacak esnemelerin enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı yaratmayacağını belirtti.



Yakın vadede yeni adımların atılabileceğini belirten Eryılmaz, düzenlemelerin büyük olasılıkla Merkez Bankası'nın 22 Mayıs’taki enflasyon raporu sonrası netleşeceğini söyledi. “Doğru bir uygulama” diyerek destek verdiği bu adımların, özellikle dar gelirli kesim üzerinde belirli düzeyde bir rahatlama yaratacağını belirten Eryılmaz, “Bu enflasyon için yukarı yönlü risk olmaz” dedi.

Öte yandan faiz indirimine dair beklentilerin Temmuz ayına sarktığını da belirten Eryılmaz, Merkez Bankası’nın bu konuda temkinli adımlar atacağını öngördü.