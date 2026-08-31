Bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 70’e kadar zam yaptı, yıllık kart ücreti 5 bin liraya kadar yükseldi. 'Aidat' adı altında kredi kartı sahiplerinden alınan ücretler sürekli zamlanıyor. Bankalar aidat ücretine itiraz eden vatandaşlara da 108 bin lira harcama şartı dayatıyor.

Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 150 milyon 375 bine ulaştı. Bankalar bu kartların kullanıcılarından yıllık 2-5 bin lira arasında aidat adı altında ücret alıyor ve bu ücretleri ekstrelere yansıtıyor. YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, “Kredi kartı aidatı adı altında fahiş paralar tahsil ediliyor. Bankalar talep eden müşterilerine aidat ücreti olmayan kredi kartı vermek zorunda” dedi.

VATANDAŞA YENİ DARBE

Düşük maaşlar ve pahalılık nedeniyle geçimini sağlayamadığı için kredi kartlarına sarılan vatandaşın cebine bir darbeyi de bankaların vurduğunu söyleyen Kanko, şunları kaydetti:

“Bankalar aidat iadesi için 108 bin liralık harcama taahhüdü istiyor. Tüketicilerden sürekli şikayet geliyor. Aidat iadesi için başvuran vatandaşlara da iade ve kart ücreti alınmaması için 108 bin lira harcama yapma şartı dayatılıyor. Uzun süredir kullanılmayan kredi kartlarına dahi aidat yansıtılıyor.”

Kanko, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na çağrıda bulunarak, bu konuda denetim mekanizmalarının devreye girmesini istedi. Vatandaşın haklarının korunması konusunda ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiğini kaydeden Kanko, “Vatandaşın hakkını kim koruyacak? Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve BDDK uyuyor mu? Maliye bu fahiş uygulamaları konusunda neden bankaları denetlemiyor?" diye sordu.

3.3 trilyon liralık borç dağı

Bireysel kredi kartı borçları toplamı 3.3 trilyon lirayı aşarken, bunun 2 trilyon lirayı aşkın tutarı (yüzde 60.6'sı) taksitsiz günübirlik harcamalardan oluşuyor. Bankacılık sektöründe ödenemediği için yasal takibe alınan toplam borç tutarı 839 milyar lira sınırına dayanmış durumda. Bireysel kredi ve kartlarda tasfiye olunacak alacak tutarı, 21 Ağustos itibarıyla yıllık yüzde 80 gibi devasa bir artışla 353 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 187.4 milyar lirasını kredi kartları oluşturuyor.