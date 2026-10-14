Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde esas alınan limit eşiğini 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltti.

Yeni kurala göre, kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan kullanıcıların dönem borcunun yüzde 20'sini, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olanların ise yüzde 40'ını asgari ödeme olarak yatırması gerekiyor.

BORÇ MİKTARINA GÖRE ASGARİ ÖDEME ÖRNEKLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte asgari ödeme tutarı hesaplanırken borç miktarından ziyade kartın toplam limiti belirleyici oluyor.

Örneğin, 100 bin TL ve altında kredi kartı limitine sahip bir tüketicinin 30 bin TL dönem borcu bulunuyorsa asgari ödeme tutarı 6 bin TL olarak hesaplanıyor.

Kart limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan bir tüketicinin 60 bin TL dönem borcu için asgari ödeme tutarı 24 bin TL'ye ulaşıyor. Aynı şekilde limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan bir kartta 100 bin TL dönem borcu bulunması durumunda asgari ödeme tutarı 40 bin TL oluyor.

EKİM 2026 KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı alışveriş işlemlerinde dönem borcunun büyüklüğüne bağlı olarak uygulanacak aylık azami faiz oranları şu şekilde uygulanıyor:

30 bin TL'nin altındaki dönem borçlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,25, gecikme faizi yüzde 3,55,

30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlarda aylık azami akdi faiz yüzde 3,75, gecikme faizi yüzde 4,05,

180 bin TL'nin üzerindeki borçlarda ise aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, gecikme faizi yüzde 4,55.

Bankalar, TCMB tarafından belirlenen bu üst sınırları aşmamak koşuluyla kendi faiz oranlarını belirleyebiliyor.

SADECE ASGARİ ÖDEME YAPILDIĞINDA BORCA FAİZ İŞLİYOR MU?

Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın yatırılması, kartın gecikmeye düşmesini ve asgari ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmesini engelliyor. Ancak ekstre borcunun tamamı kapatılmadığında, kalan borç tutarı için akdi faiz hesaplanıyor.

Örneğin, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan ve 60 bin TL dönem borcu bulunan bir tüketici, yüzde 40 asgari ödeme oranıyla 24 bin TL yatırdığında geriye 36 bin TL kalıyor. Aylık yüzde 3,75 akdi faiz oranı üzerinden yapılan basitleştirilmiş bir hesaplamada, ödenmeyen 36 bin TL'nin bir aylık faiz karşılığı yaklaşık 1.350 TL oluyor. Vergiler, fon kesintileri ve günlük faiz hesabı nedeniyle gerçek ekstre maliyeti daha yüksek olabiliyor.

AKSAYAN ÖDEMELER VE BORÇ YAPILANDIRMA İMKÂNI

Asgari tutarın altında ödeme yapılması halinde gecikme faizi ve ilgili mevzuat kapsamında kısıtlamalar gündeme gelebiliyor. Ödemelerin aksaması tüketicinin kredi geçmişini olumsuz etkilerken uzayan ödeme sorunlarında yasal takip süreci başlayabiliyor.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük yaşayan tüketiciler için ise borç yapılandırması seçeneği bulunuyor. BDDK kararları kapsamında yapılandırılan kredi kartı borçlarında uygulanan aylık akdi faiz oranı, yüzde 3,11 olan referans oranı aşamıyor. Tüketicilerin başvuru şartları ve taksit koşulları için kendi bankalarıyla görüşmesi gerekiyor.