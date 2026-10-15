Günlük alışverişlerde ve nakit sıkışıklıklarında en büyük kurtarıcı olarak görülen kredi kartları, doğru yönetilmediğinde tüketiciyi içinden çıkılmaz bir borç sarmalına sürüklüyor. Son dönemde değişen faiz oranları ve yasal düzenlemelerle birlikte, kart ekstrelerindeki ince detaylar her zamankinden daha kritik hale geldi. Tüketicilerin "nasıl olsa ödüyorum" düşüncesiyle yaptığı tek bir stratejik hata ise ödenen tutarlara rağmen borcun erimesini engellerken, biriken faizlerle ana parayı katlayarak büyütüyor.

ASGARİ ÖDEME TUZAĞI BORCU BİTİRMİYOR

Kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla düştüğü en büyük yanılgı, ekstrenin üzerinde yer alan asgari ödeme tutarını yatırmanın borcu kapatmaya yettiğini sanmaktır. Asgari tutarı ödemek sadece kartın kapatılmasını ve yasal takibe girmesini önleyen geçici bir baraj işlevi görür. Bu tutar ödendiğinde kalan dönem borcuna her ay akdi faiz işletilmeye devam eder.

Asgari ödemenin altında kalınması veya ödemenin hiç yapılmaması durumunda ise süreç daha da ağırlaşır; ödenmeyen kısım için gecikme faizi devreye girerken, kalan borç tutarı da yüksek faiz oranlarıyla katlanır. Hesaplanan faizlerin üzerine eklenen BSMV ve KKDF gibi vergi kesintileri eklendiğinde, sadece asgariyi ödeme alışkanlığı borcun bir kartopu gibi büyümesine yol açar.

FARKINDA OLUNMADAN YAPILAN LİMİT AŞIMI

Tüketicilerin finansal dengesini bozan bir diğer gizli tehlike ise kart limitlerinin sınırlarını zorlamak veya aşmaktır. Bankaların sunduğu limit aşım esnekliği ilk bakışta bir ödeme kolaylığı gibi görünse de, limiti aşan harcamalara uygulanan ek faiz oranları dönem sonu ekstresini beklenmedik boyutlara taşır.

Harcama takibini düzenli yapmayan ve kartını limit aşımına kapatmayan kullanıcılar, hesap kesim tarihinde aşılan tutarın üzerine binen ekstra maliyetlerle yüzleşmek zorunda kalır. Borç tutarına göre kademeli olarak yükselen faiz dilimleri düşünüldüğünde, limiti aşan her kuruş bir sonraki ayın bütçesinde büyük bir delik açar.

KART MAĞDURU OLMAMAK İÇİN ÖDEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN

Finans uzmanları, kredi kartı borçlarının kontrolden çıkmaması için tüketicilerin harcama davranışlarını acilen gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Bir günlük gecikmenin bile faiz ve vergi yükü doğurduğu unutulmamalı, ödeme günlerini kaçırmamak adına otomatik ödeme talimatı gibi çözümler devreye sokulmalıdır.

Borcun tamamını kapatmanın mümkün olmadığı durumlarda ise sadece asgari tutarla yetinmeyip bütçenin elverdiği en yüksek miktarın yatırılması borç erime sürecini hızlandıracaktır. Ayrıca kart limitlerinin anlık takip edilmesi ve limit aşım tercihlerinin kontrol altında tutulması, her ay karşılaşılan sürpriz ekstre şoklarının önüne geçecek en etkili adımlardır.