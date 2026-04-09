Türkiye’de milyonlarca kişi günlük harcamalarını kredi kartıyla yapıyor. Finans uzmanları, kullanıcıların sıkça yaptığı hataların küçük görünmesine rağmen ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması, kısa sürede borçların katlanmasına yol açabiliyor.

ASGARİ ÖDEME FAİZİ KATLIYOR

Kredi kartı kullanıcılarının en yaygın yanlışı, sadece asgari ödeme yapmayı tercih etmek oluyor. Bankalar bu ödemeyi kabul ediyor fakat kalan borca yüksek faiz uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son verilerine göre kredi kartı faizleri artış gösterdi. Örneğin 10 bin TL’lik bir borç, birkaç ay içinde faizlerle 12-13 bin TL’ye ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle asgari ödemeye güvenen tüketiciler için ciddi bir risk oluşturuyor.

KÜÇÜK ÖDEMELER BÜYÜK BORÇLARA DÖNÜYOR

“Küçük taksitlerle öderim” düşüncesi, özellikle elektronik eşya, giyim ve tatil harcamalarında kullanıcıları yanıltıyor. Çok sayıda küçük taksit, toplam borcu ciddi şekilde artırabiliyor ve farkında olunmadan aylık bütçeyi zorluyor. Uzmanlar, bu tuzağa düşenlerin kısa sürede borç batağına sürüklendiğini belirtiyor.

HARCAMALARINIZI ÖDEMELERİNİZE GÖRE PLANLAYIN

Uzmanlar, kredi kartı kullanımında borcun tamamını ödemeyi alışkanlık hâline getirmenin, faiz yükünü azaltmak için en etkili yol olduğunu söylüyor. Harcamaları aylık bütçeye göre planlamak ve gereksiz taksitlendirmelerden uzak durmak da borç kontrolünde kritik önem taşıyor.

Son dönemde dijital finans platformları ve mobil uygulamalar, kullanıcıların harcamalarını ve borçlarını takip etmelerini kolaylaştırıyor. Bu araçlar, asgari ödeme tuzağına düşme riskini azaltıyor ve borç planlamasını şeffaf hale getiriyor.