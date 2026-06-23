Kredi kartı kullanımında harcama yapılan gün ile hesap kesim tarihi arasındaki ilişki, tüketicilerin finansal vade avantajını ve nakit akış yönetimini doğrudan belirleyen temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Bankacılık uygulamaları çerçevesinde yapılan analizler, harcama zamanlamasının borç ödeme süresi üzerinde kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

VADE SÜRESİ 45 GÜNDEN 10 GÜNE DÜŞÜYOR

Bankacılık sisteminde, hesap kesim tarihinden sonraki gün yapılan harcamalar bir sonraki ayın ekstresine dahil ediliyor. Bu durum, tüketiciye borcunu ödemesi için yaklaşık 30 günlük bir fatura dönemi ve ardından gelen ortalama 10-15 günlük son ödeme süresiyle birlikte toplamda 40 ila 45 günlük faizsiz bir vade imkanı tanıyor.

Buna karşın, hesap kesim tarihinden hemen önceki günlerde yapılan harcamalar doğrudan mevcut ayın ekstresine yansıyor. Bu zamanlama tercihi, ilgili harcamanın finansman vadesini yaklaşık 10 güne (son ödeme tarihine kadar olan süreye) düşürerek tüketicinin likidite planlamasında ani bir daralmaya yol açıyor.

EKONOMİSTLER UYARDI

Ekonomistler, hesap kesim tarihine kısa bir süre kala gerçekleştirilen yüksek tutarlı harcamaların, kişisel nakit bütçesinde öngörülmeyen bir nakit çıkış baskısı yarattığına dikkat çekti. Gelir döngüsü (maaş günü) ile kartın son ödeme tarihi arasında uyum bulunmadığı senaryolarda, bu durum tüketicilerin dönem borcunun tamamını kapatmasını zorlaştırarak asgari ödeme yapılmasına veya borcun faize binmesine neden olan yapısal bir risk barındırıyor.