Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti. Yeni kararla bazı kart kullanıcılarının aylık ödeme yükü azalırken, yalnızca asgari tutarı ödeyerek borcunu sürdürmeye çalışan tüketiciler için faiz yükü riski devam ediyor. Uzmanların dikkat çektiği en önemli nokta ise asgari ödeme tutarının düşmesinin toplam kredi kartı borcunu azaltmaması.

ASGARİ ÖDEME ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

BDDK'nin 20 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Kurul kararıyla kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranları yeniden düzenlendi. Yeni karara göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan kullanıcılar dönem borçlarının yüzde 20'sini, 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan limite sahip kullanıcılar yüzde 30'unu, 200 bin TL'nin üzerinde limite sahip olanlar ise yüzde 40'ını asgari ödeme olarak yatıracak.

Düzenlemede en önemli değişiklik, 100 bin TL ile 200 bin TL arasındaki limite sahip kredi kartlarında yaşandı. Bu gruptaki kartların asgari ödeme oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi. Diğer iki limit grubunda ise oranlar korundu.

DAHA AZ ÖDEMEK BORCU AZALTMAYACAK

Yeni düzenleme, özellikle asgari ödeme yapmakta zorlanan bazı kredi kartı kullanıcılarına aylık ödeme kolaylığı sağlayacak. Fakat asgari ödeme tutarının düşmesi, kredi kartı borcunun da azalacağı anlamına gelmiyor. Kredi kartı dönem borcunun tamamı ödenmediğinde, asgari tutarın üzerinde kalan ve ödenmeyen bakiye üzerinden akdi faiz uygulanıyor. Bu nedenle yalnızca asgari ödeme yaparak borcunu sürdürmeye devam eden tüketicilerin faiz yüküyle karşılaşması kaçınılmaz oluyor.

Özellikle her ay yeni harcamalar yapan ve önceki dönemden kalan borcunu kapatmayan kullanıcıların toplam borcu zaman içerisinde artabiliyor.

50 BİN TL BORCU OLAN BİR KİŞİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Düzenlemenin etkisini bir örnekle açıklamak mümkün. Kredi kartı limiti 150 bin TL, dönem borcu ise 50 bin TL olan bir tüketiciyi ele alalım. Eski uygulamada yüzde 40 asgari ödeme oranına göre 20 bin TL ödeme yapması gereken tüketici, yeni düzenlemeyle yüzde 30 oran üzerinden 15 bin TL yatıracak. Böylece tüketicinin o ay yapması gereken asgari ödeme 5 bin TL azalacak. Fakat dönem borcunun kalan 35 bin TL'lik kısmı ortadan kalkmayacak. Bu tutara ilgili faiz uygulanmaya devam edecek.

Dolayısıyla daha düşük asgari ödeme yapmak kısa vadede bütçeyi rahatlatırken borcun tamamını kapatmayan tüketiciler açısından uzun vadeli maliyet riskini ortadan kaldırmıyor.

Kredi kartı kullanıcılarının yalnızca asgari ödeme tutarına odaklanmak yerine dönem borçlarını mümkün olduğunca kapatmaya çalışması, faiz yükünü sınırlamak açısından önem taşıyor.