Kredi veya kredi kartı başvurusu yapmayı planlayan tüketiciler için bankacılık sistemlerinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Yüksek kredi notu ve düzenli fatura ödemelerinin olumlu değerlendirilmesine rağmen, kredi başvurularında müşterinin genel finansal davranışlarının da dikkate alındığı belirtiliyor.

Bankaların risk değerlendirme sistemlerinde kredi kartı harcamaları, para transferleri ve gelir-harcama dengesi gibi farklı verilerin birlikte değerlendirilebildiği ifade ediliyor.

BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanların dikkat çektiği başlıklardan biri, kredi kartlarının bahis veya şans oyunları için kullanılması.

Özellikle kredi kartıyla sanal bahis platformlarına yapılan ödemelerin ya da yoğun şans oyunu harcamalarının, kişinin finansal risk profilinin değerlendirilmesinde olumsuz bir unsur olarak ele alınabileceği belirtiliyor.

Ancak tek bir işlemin her banka tarafından otomatik olarak kredi reddine yol açtığı yönündeki iddiaların genellenemeyeceği, bankaların kendi risk politikalarının farklılık gösterebileceği de önem taşıyor.

IBAN TRANSFERLERİNDE AÇIKLAMA ÖNEMLİ

Sık gerçekleştirilen para transferleri de bankaların değerlendirmelerinde dikkat edilen unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle düzenli olarak yapılan yüksek tutarlı transferlerde işlem açıklamasının bulunmamasının, işlemlerin niteliğinin anlaşılmasını zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, para transferlerinde işlemin amacını açıkça belirten açıklamaların kullanılmasını öneriyor.

GELİR VE HARCAMA DENGESİ

Bankaların değerlendirmelerinde öne çıkan bir diğer konu ise kişinin beyan ettiği gelir ile hesap ve kredi kartındaki hareketlerin birbirine uyumu.

Düşük bir düzenli gelire karşılık sürekli yüksek tutarlı harcamaların bulunması, bankanın müşterinin ödeme kapasitesini değerlendirirken ek inceleme yapmasına neden olabilir. Uzmanlar, gelir bilgilerinin bankalarda güncel tutulmasının bu açıdan önem taşıdığını vurguluyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER GELDİ

İlerleyen dönemde konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan tüketicilere finansal hareketlerini düzenli takip etmeleri öneriliyor.

Uzmanların öne çıkardığı başlıca tavsiyeler şöyle:

IBAN transferlerinde işlem açıklamasını mümkün olduğunca belirtin.

Kredi kartlarını bahis ve şans oyunlarında kullanmaktan kaçının.

Kredi kartınızı başkalarının kullanımına vermeyin.

Gelir bilgileriniz değiştiğinde bankadaki bilgilerinizi güncelleyin.

Hesaplarınızdaki yüksek tutarlı ve açıklanamayan para giriş-çıkışlarına dikkat edin.