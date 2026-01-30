Bankacılık sektörü temsilcileri ve risk analizi uzmanları, kredi ve kredi kartı başvurularında yaşanan "yüksek puana rağmen ret" vakalarının nedenlerine açıklık getirdi. Uzman görüşlerine göre, bankalar artık yalnızca geçmiş ödeme performansına değil, paranın kullanım biçimine ve hesap hareketlerindeki "finansal disipline" odaklanıyor.

SİSTEM "OTOMATİK RET" VEREBİLİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan risk yönetimi uzmanları, bankaların kullandığı yeni nesil algoritmaların harcama içeriğini sınıflandırdığını belirtiyor. Uzmanlar, "Kişinin kredi notu en güvenli seviyesinde olsa dahi, hesap hareketlerinde sanal bahis, yüksek tutarlı oyun harcamaları veya kaynağı belirsiz para transferleri tespit edilmesi durumunda sistem 'otomatik ret' verebiliyor. Bu, bankacılıkta 'ödeme istekliliği' ile 'ödeme kapasitesi' arasındaki farkın analiz edilmesidir" ifadelerini kullandı.

BU FAKTÖRLER RİSK SİNYALİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Deneyimli bankacılık analistlerine göre, başvuruların olumsuz sonuçlanmasında öne çıkan temel unsurlar şunlar:

- Harcama Tipolojisi: Dijital platformlardaki spekülatif harcamalar, kişinin finansal geleceğini risk altına sokabilecek bir bağımlılık göstergesi olarak kabul ediliyor.

- Finansal Şeffaflık: Açıklama girilmeden yapılan yüksek frekanslı EFT/Havale trafiği, kayıt dışı gelir veya borçlanma şüphesi uyandırarak "şüpheli profil" oluşturuyor.

- Gelir-Gider Dengesi: Beyan edilen resmi gelir ile kredi kartı üzerinden dönen nakit akışının orantısızlığı, sistem tarafından "sürdürülemez finansal yapı" olarak kodlanıyor.

"ERİŞİMİNİZİ KISITLAYABİLİR"

Uzmanlar, tüketicilerin finansal itibarlarını korumaları için sadece borçlarını zamanında ödemelerinin yeterli olmayacağı bir döneme girildiğine dikkat çekti. Uzman görüşünde, "Dijital ayak iziniz, banka gözünde karakter analizine dönüşüyor. Finansal hijyenini koruyamayan, parasını riskli mecralarda yöneten bireylerin, ileride konut veya araç kredisi gibi büyük hacimli finansmanlara erişimi kısıtlanabilir" uyarısı yapıldı.